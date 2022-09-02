حامل بشهورها الأخيرة ترفع أثقالا مرعبة.. فيديو لا يصدق

شغل مقطع فيديو انتشر كالنار بالهشيم على مواقع التواصل، لسيدة حامل تمارس الرياضة في صالة الألعاب، العديد من المصريين.
فقد غدت تلك السيدة حديث الناس وهي ترفع أثقالاً بأوزان كبيرة دون الاكتراث بحملها الذي بات بشهوره الأخيرة.
التعليقات انهالت
وأطلّت مرتدية ملابس رياضية، حاملة الأأثقال وكأنها لا تحمل شيئاً على الإطلاق في جوفها، وسط دهشة لا توصف من المتابعين.
فيما انهالت التعليقات بين مؤيد ومعارض تماماً، وبين من اعتبر الفيديو مفركاً ومن صدّقه فعلاً.
فبعضهم كتب:"الله يكون في عون الجنين اللي جوّا"، وآخرين علقوا: "يا رب تكون دي مخدة مش حامل ولا حاجة"، وأخرى قالت: "أنا بطني وجعتني بدالها"، وتعليق ثان: "أمال أنا مبقدرش أقوم من مكاني غير بالعافية ليه؟".
ووسط هذا الجدل، لم تنتشر أية معلومات حول هوية السيدة، أو بلدها، أو المكان الذي التقطت فيه الحادثة.
إلا أنها نالت نصائح كثيرة من المتابعين خشية منهم على حالة جنينها الصحية وعليها كأن تتوجه لاستشارة طبيب للاستفسار حول خطورة ما تقوم به.
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