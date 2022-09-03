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صورة تشغل المصريين.. عمارة ولا أجمل في القاهرة؟!

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عمارة ذكاء اصطناعي

صورة تشغل المصريين.. عمارة ولا أجمل في القاهرة؟!

دبي - العربية.نت

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادّعى ناشروها أنّها لعمارة أثرية في القاهرة، إلا أنّ الصورة في الحقيقة ليست إلا عملاً فنياً رقمياً نفّذه مصمّم مصريّ باستخدام برنامج ذكاء اصطناعيّ. وفق ما أوضحت خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس.

الصورة تظهر أنها لبناء قديم تتداخل فيه شرفات وأبواب تحمل طابع العمارة الإسلاميّة. وجاء في التعليق المرافق لها "العمارة في العصور الوسطى من القاهرة القديمة بمصر".

مشاركات بالآلاف

حظيت الصورة بآلاف المشاركات من صفحات عدّة في مواقع التواصل، خصوصاً أنّ القاهرة الإسلامية المعروفة كذلك باسم القاهرة الفاطمية تزخر بالمعالم الإسلامية وهي مدرجة منذ العام 1979 على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، مع 600 مبنى أثري مسجل.

إلا أنّ الصورة المتداولة ليست ملتقطة في القاهرة، بل هي تصميمٌ رقميّ. فقد أرشد البحث إليها منشورة في حساب المصمّم المصريّ حسن رجب على موقع إنستغرام.

العمارة الوهمية
العمارة الوهمية

تصميم سريالي

إلى هذا، أكّد المصمم المصري أنّ الصورة "تصميم سرياليّ لوجهات مبان في منطقة مصر القديمة" نفّذه من خلال برنامج Midjourney للذكاء الاصطناعي، باستخدام عناصر من العمارة المملوكيّة.

وأوضح أنّ هذه التصميمات "لا تصلح في الوقت الحالي إلاّ كأعمال فنيّة ملهمة للعمارة، إذ تحتاج إلى دراسة أشمل وأدق تأخذ في الاعتبار عدّة عناصر معمارية أساسيّة".

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