موقف لا يخطر على البال.. شاهد مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء

في موقف لا يخطر على البال، واجهت مذيعة كندية ذبابة أثناء تقديمها الأخبار على الهواء مباشرة، لتكون ردة فعلها غير متوقعة.
Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it's not just @fordnation, I swallowed a fly on air today.— Farah Nasser (@FarahNasser) August 29, 2022
(Very much a first world problem given the story I'm introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed
في التفاصيل، كانت المذيعة فرح ناصر التي تقدم برنامج بقناة "جلوبال نيوز" في بث مباشر على الهواء، ولكنها تفاجئت بالذبابة تقتحم فمها بشكل مفاجئ وقالت أنها شعرت بالذبابة وهي ترفرف في حلقها، إلا أنها تمالكت نفسها وأكملت حلقتها
وفي مقطع فيديو نشرته فرح عبر حسابها على "تويتر"، أكدت المذيعة الكندية أنها ابتلعت الذبابة أثناء حديثها عن الفيضانات في باكستان.
ردة فعل فرح كان صادماً ومثيرا للإعجاب، فقد سيطرت على الأمر بطريقة احترافية حيث تمالكت أعصابها وأكملت نشرتها، ما أثار اعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.
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