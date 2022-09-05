الأدرينالين في ذروته.. سقوط إحدى ألعاب الملاهي يخلف إصابات

يقصد الكثيرون منا مدينة الألعاب بغية البهجة والترويح عن النفس، وللشعور بشيء من الإثارة والحماس خاصة وأن بعض الألعاب فيها من الإثارة ما قد يرفع نسبة الأدرينالين في الجسم لدرجة عالية، لكن ما حدث في إحدى ألعاب الملاهي أوصل من كان على متنها وحتى من كانوا حولها لحالة من الهلع والذعر.
اصابة عشرة اشخاص بعد سقوط أحد العاب الملاهي في الهند.— Celebs Arabic (@CelebsArabic) September 4, 2022
pic.twitter.com/LhHsbfKgqD
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة سقوط إحدى ألعاب الملاهي قيل إنها في الهند، وتناقلت أنباء عن إصابة 10 أشخاص كانوا على متنها، لتتحول لحظات الفرحة والإثارة إلى أوقات رعب.
وقد وصلت شظايا تحطم الزجاج أو البلاستيك الصلب، وفق ما يظهره الفيديو، حتى الأشخاص الذين كانو بجوار اللعبة الدوارة، وقد بدت عليهم تعابر الصدمة.
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