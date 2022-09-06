سرق أموالها.. سيدة مصرية تنتقم من زوجها بطريقة لا تصدق!

أدلت المتهمة بالاعتداء على زوجها في منطقة المطرية بالقاهرة باعترافات مثيرة حول جريمتها.

وتعود الحكاية لبلاغ تسلّمه قسم شرطة مطرية، يفيد بوصول الزوج إلى المستشفى مصاب بإصابة بليغة بعد الاعتداء عليه في مناطق حساسة.

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فانتقلت قوّة من رجال مباحث المطرية لموقع البلاغ فوراً، وبدأت بإجراء التحقيقات حتى تمكنت من تحديد الفاعلة.

وبينما تتبعت أثر الزوجة المتهمة، تبين أنها اختبأت عند شقيقتها التي تقيم في منطقة الوراق بالجيزة.

إقرار بالواقعة

وبمواجهتها بعد القبض عليها، أقرّت الزوجة البالغة من العمر 36 سنة، بقطع أعضاء حساسة من جسد زوجها.

وذكرت في اعترافاتها أنها قامت بفعلتها بسبب خلافات مادية، كاشفة أنها أعطت زوجها نصيبها من ميراث عائلتها بغية شراء منزل وتسجيله باسمها، إلا أنه اتبع معها أسلوب التسويف، وفق تعبيرها.

كما أضافت أن الزوج استلم الأموال دون أي تغيير، لتبدأ المناوشات بين الطرفين.

دافع للانتقام

وتابعت أنها فكّرت بالانتقام منه، متوعدة إياه بحساب عسير إن لم يعد أموالها.

وأكملت أن المجني عليه رفض الأمر واعتدى عليها بالضرب، فقررت تنفيذ الجريمة.

كذلك تابعت أنها اشترت مخدرًاً ووضعته له في الطعام، فاستغرق الرجل في النوم، ثم نفّذت جريمتها بقطع عضوه التناسلي، وفرت هاربة من المكان إلى بيت شقيقتها.

يذكر أن رجال الأمن كانوا تمكنوا من ضبط المتهمة وإيداعها على ذمة التحقيق.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تقرر حبسها 4 أيام.