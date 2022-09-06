.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صور لماسك من الجامعة لم تنشر سابقاً.. صديقته تريد بيعها!

  • الخط
إيلون ماسك
من الصور المنتشرة

صور لماسك من الجامعة لم تنشر سابقاً.. صديقته تريد بيعها!

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يبدو أن صوراً قديمة من أيام الجامعة للملياردير إيلون ماسك، قد تجلب ثروة لصاحبتها. فقد قررت صديقته الأولى جينيفر جوين، عرضها في دار المزادات الأميركية.

إيلون ماسك: العالم ما زال بحاجة إلى النفط والغاز طاقة إيلون ماسك إيلون ماسك: العالم ما زال بحاجة إلى النفط والغاز

وتعود تلك الصور التي اجتاحت مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، لأيام الجامعة، حينما كان صاحب تسلا لا يزال طالباً، حيث ظهر مع الفتاة الحسناء الشقراء في الحرم الجامعي بولاية بنسلفانيا يجلسان معاً على مقعد خشبي.

حديثه كان دائما عن السيارات الكهربائية

فقد التقى الثنائي عام 1994، وتواعدا لمدة عام تقريباً، إلا أنهما انفصلا عندما أنهى ماسك، البالغ من العمر الآن 51 عاما، شهادته.

وتعليقا على تلك الأيام الخوالي، قالت جنيفر، البالغة من العمر 48 عاما، (من ساوث كارولينا)، إن ماسك كان شديد التركيز على دراسته.

3 صور

كما أضافت أنه كان يتحدث دائماً عن السيارات الكهربائية، معلّقة: "كان بالتأكيد ذاهب إلى مكان ما"، في إشارة منها إلى المكان الذي وصل إليه صاحب تسلا حيث أصبح الرجل الأغنى بالعالم.

يذكر أن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك يعدّ أغنى شخصيات العالم، وهو مستثمر ومهندس ومخترع، أسس شركة سبيس إكس التي تضم مصانع شركة تسلا موتورز الكهربائية الشهيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طالبان تفتح تحقيقا في وقوع انفجار أمام السفارة الروسية بكابل طالبان تفتح تحقيقا في وقوع انفجار أمام السفارة الروسية بكابل
اكتشف المزيد