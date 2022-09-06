حديث الشبكة بالجزائر.. عريس وعروسان بحفل زفاف واحد!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بحدث يعد نادر الحدوث في المجتمع الجزائري، ألا وهو حفل زفاف عريس بعروسين في آن واحد.

وصنع الشاب "رشيد" الحدث بولاية سكيكدة بالشرق الجزائري ليصبح حديث الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل، حيث تم تداول رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع بطاقة دعوة اعتبروها "غير عادية" تحمل اسم عريس وعروسين، وقاعة حفلات مكتظة بالأهل والمدعوين والأصدقاء ما تفاعل معه الجزائريون من خلال مشاركة المنشورات وبتعليقات على اعتبار أن هذا الأمر نادرا ما يحدث في هذا البلد إن لم نقل إنها سابقة هي الأولى من نوعها بالجزائر.

مادة اعلانية

وفور انتشار صور الشاب "رشيد " وعروستيه، أطلق الجزائريون العنان لتعليقاتهم حول الموضوع سيما وأنه تزامن مع فترة تكثر فيها حفلات الأعراس التيّ عادت بعد طول غياب بسبب وباء كورونا.

وتساءل البعض كيف تمكن الرجل إقناع المرأتين، وصنع الاستثناء الذي أثار جدلا عبر مختلف الصفحات، فيما تفاعل آخرون مع الموضوع بشكل طريف.

وتضاربت التعليقات بين مستغرب للأمر ومتهكم، وبين من اعتبره شأنا يمثل خصوصيات شخصية تعني صاحبها، فيما عبر آخرون عن رفضهم وعدم تقبلهم للأمر متسائلين عن كيفية تعامل "رشيد" مع عروستيه مستقبلًا.

ومن أطرف التعليقات ما كتبه أحدهم الذي قال إن من استطاع اقناع فتانين بالزواج به في ليلة واحدة بإمكانه حل مشاكل الجزائر بأكملها و مشاكل الوطن العربي والإسلامي وحتى حل الأزمة الأوكرانية.

وتشهد هذه الفترة من السنة لدى الجزائريين إقامة حفلات الأعراس والزفاف بكثرة، وهو الحدث الذّي عاد بعد طول غياب بسبب تبعات فيروس كورونا، حيث استعادت قاعات الحفلات حيويتها، وعادت المواكب لتجوب الشوارع والأحياء إحتفالًا بعرسانها الجدد.