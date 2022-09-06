رقصات شعبية وإغلاق شوارع.. عرس سوري في برلين يثير جدلاً

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو انتشر من العاصمة الألمانية برلين، وأظهر حفل زفاف سوري بامتياز.

فقد ظهر شبّان سوريون من محافظة دير الزور شمال شرق البلاد، يرقصون ويغنّون وسط شارع واسع في برلين احتفالاً بزفاف أحدهم.

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وعلى أنغام الموسيقى التقليدية الشعبية المحلية، تمايل الشباب وهم من قبيلة "الشعيطات" المعروفة، وسط انتقادات لهذا التصرف، حيث اعتبر البعض أن لا مبرر لإغلاق شوارع رئيسية في المدينة بسبب الحفل.

جدل وسخرية.. حرية أم خطأ؟

ووسط الضجة وموجة السخرية، رأى آخرون أن هذه عادات وتقاليد متوارثة في المحافظة وعلى الجميع احترامها، مع الأخذ في الاعتبار عدم جواز إغلاق الشوارع.

يشار إلى أن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، كان أعلن أن العدد الإجمالي للأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية قفز بمعدل 20% في العام 2021، ووصل إلى ما يقرب من 131600 من بينهم 19100 سوري.