شاهد لحظات طريفة.. جسر يسقط ساعة افتتاحه!

انتشر مقطع مصور لانهيار جسر مشاة في الكونغو، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهار خلال مراسم افتتاحه من قبل المسؤولين.
فقد تسبب انهيار الجسر في حالة من الفوضى والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وحالة من الهرج والمرج بين الموجودين، وفق ما ذكرت مواقع محلية.
واجتمع مسؤولو جمهورية الكونغو الديمقراطية لفتح جسر المشاة رسمياً، والذي تم بناؤه لمساعدة السكان على عبور النهر، حيث كان الجسر المؤقت السابق قد انكسر وغرق أثناء الفيضانات.
لحظة انهياره
وبدأت المأساة عندما صعدت مجموعة من المسؤولين على الجسر الضيق خلال مراسم الافتتاح، حيث ربط في نهاية الجسر شريط أحمر على القضبان، وكان مسؤول من الحكومة على استعداد لقصه.
مع ذلك، لم يكن الجسر قادراً على إعالة نفسه في يوم الافتتاح، ما أثار موجة من الاحتجاجات وردود الفعل الساخطة من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي.
-
رقصات شعبية وإغلاق شوارع.. عرس سوري في برلين يثير جدلاًضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو انتشر من العاصمة الألمانية برلين، وأظهر حفل زفاف سوري بامتياز.فقد ظهر شبّان سوريون من محافظة دير الزور شمال ... سوشيال ميديا
-
الوكالة الذرية: ما زلنا قلقين من الوضع في زابوريجيافي تقرير من 52 صفحة أعدته بعد زيارة لمحطة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، ونشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، حذرت الوكالة الذرية من أن الوضع في تلك ... العرب والعالم
-
اليونان: سنوسع طول السياج على حدودنا مع تركياخوفاً من موجات اللاجئين التي اجتاحت حدودها قبل سنوات، وتجددت السنة الماضية أيضاً على وقع التوترات مع تركيا، أعلنت اليونان، اليوم الثلاثاء، أنها ستوسع ... العرب والعالم