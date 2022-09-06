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شاهد لحظات طريفة.. جسر يسقط ساعة افتتاحه!

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شاهد لحظات طريفة.. جسر يسقط ساعة افتتاحه!

دبي - العربية.نت

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انتشر مقطع مصور لانهيار جسر مشاة في الكونغو، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهار خلال مراسم افتتاحه من قبل المسؤولين.

فقد تسبب انهيار الجسر في حالة من الفوضى والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وحالة من الهرج والمرج بين الموجودين، وفق ما ذكرت مواقع محلية.

واجتمع مسؤولو جمهورية الكونغو الديمقراطية لفتح جسر المشاة رسمياً، والذي تم بناؤه لمساعدة السكان على عبور النهر، حيث كان الجسر المؤقت السابق قد انكسر وغرق أثناء الفيضانات.

لحظة انهياره

وبدأت المأساة عندما صعدت مجموعة من المسؤولين على الجسر الضيق خلال مراسم الافتتاح، حيث ربط في نهاية الجسر شريط أحمر على القضبان، وكان مسؤول من الحكومة على استعداد لقصه.

مع ذلك، لم يكن الجسر قادراً على إعالة نفسه في يوم الافتتاح، ما أثار موجة من الاحتجاجات وردود الفعل الساخطة من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي.

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