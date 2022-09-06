يدرس على ضوء الشارع.. طفل الدقهلية اليتيم يشغل مصر

انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة طفل انتشرت كالنار بالشهيم، وهو يفترش الشارع يقرأ ويكتب على ضوء الطريق.

وقد نالت تلك الصورة إعجاب الملايين، كما تداولتها حسابات كثيرة، حيث ادعى ناشروها أنها لطفل مصري يتيم الأب يؤدي واجباته على ضوء مصباح عمود الشارع لأن الكهرباء لا تصل منزله منذ 5 سنوات بعد سحب العداد لعدم دفع الفواتير بسبب وفاة والده.

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كما علّق آخرون أن الصورة التقطت في إحدى قرى محافظة الدقهلية تسمى "أوليلة".

التقطت في الهند

إلا أن الحقيقة غير ذلك تماماً، حيث أكد التفتيش أن الصورة التقطت في الهند، وأنها نشرت في بادئ الأمر في الأول من أيلول/سبتمبر على حساب موثق لرجل هندي يعرّف عن نفسه على أنه من الدائرة الإدارية الهندية.

ثم نشرت لاحقاً على حساب مؤسسة EESL للطاقة التابعة لوزارة الطاقة الهندية وأرفقتها بتعليق جاء فيه أنّ "البرنامج الوطني لإنارة الشوارع كان له تأثير على حياة كثيرين إذ زوّدهم بالإنارة وأمّن رؤية أوضح".

أما الصبي الظاهر، فقيل إنه من فيروزأباد، و يدرس تحت مصباح ليد في الشارع.

Our #SLNP has positively impacted various lives by providing them illumination & ensuring clear visibility. A young boy in Firozabad, UP can be seen studying under our installed #LED streetlight. @MinOfPower @OfficeOfRKSingh #TransformingIndia #TransformingLives pic.twitter.com/zwDIdaifvx — EESL India (@EESL_India) September 2, 2022

كما أرفق التعليق بهاشتاغات تعود لوزارة الطاقة الهنديّة وغيرها من المؤسسات الإدارية، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

يشار إلى أن الصورة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند ما دفع ببعض القنوات المحلية لإعداد تقارير عن الصبي.

وخلال الساعات الماضية، حصدت الصورة المغلوطة آلاف التفاعلات بأقل من 24 ساعة، وسط اعتقاد كثيرين أنها تعود فعلاً لصبي مصري وأنها التقطت في إحدى قرى محافظة الدقهلية.