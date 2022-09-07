حدث في الأردن.. خنقها ثم أحرقها لإخفاء جريمته

في جريمة مروّعة صدمت الأردنيين، أقدم رجل على قتل امرأة ثم أحرق منزلها لإخفاء فعلته.

المأساة بدأت حين عثر رجال الأمن على جثة متفحمة في أحد المنازل وسط العاصمة عمان، بعد ورود بلاغ إلى مديرية الأمن العام أمس يفيد باندلاع حريق في الموقع.

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آثار خنق على الجثة

وبعد التحقيقات أظهر تقرير الطب الشرعي بأن الجثة تعود لامرأة، مؤكداً وجود شبهة جنائية وراء الحريق، لاسيما مع وجود آثار خنق.

ليتابع فريق التحقيق القضية، ويتمكن خلال ساعات من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص، وإلقاء القبض عليه

وقد اعترف الموقوف الذي أحيل إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، بقتل ضحيته إثر خلاف حصل بينهما ومن ثم إحراق المنزل لإخفاء جريمته.

قوانين لحماية المرأة

يشار إلى أن قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون الحماية من العنف الأسري في الأردن تجرّم كافة أشكال العنف ضد المرأة.

بالإضافة الى هذه القوانين، هناك عدد من الخطوط الساخنة تعمل من أجل النساء الضحايا، منها اتحاد المرأة الأردنية، ومعهد تضامن لحماية وحرية النساء، حيث توفر المساعدات والخدمات القانونية والنفسية.