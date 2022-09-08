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صور لميرفت أمين تقلب التواصل.. ظهور صادم لـ"قطة السينما"

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ميرفت أمين
ميرفت أمين

صور لميرفت أمين تقلب التواصل.. ظهور صادم لـ"قطة السينما"

دبي - العربية.نت

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بعد اختفاء طويل، ظهرت الفنانة المصرية الكبيرة ميرفت أمين في عزاء المخرج الراحل على عبدالخالق، وبدت نجمة السينما المصرية في السبعينيات حزينة وشاردة والزمن قد ترك بصماته على وجهها.

ميرفت أمين فضلت الابتعاد خلال الفترة الماضية ولم تظهر في أي مناسبة منذ رحيل صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز ومن قبلها رجاء الجداوي، لذا لاقى ظهورها اهتماما خاصا من الجمهور.

ميرفت أمين
ميرفت أمين

ملامح حزن

وظهرت الفنانة الكبيرة خلال مراسم العزاء، مرتدية "كمامة طبية" اتباعا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وبدت عليها ملامح الحزن والتأثر والتقدم في العمر.

ميرفت أمين في عزاء علي عبد الخالق
ميرفت أمين في عزاء علي عبد الخالق

يذكر أن آخر أعمال النجمة الكبيرة ميرفت أمين فيلم "أعز الولد" والذي طُرح في مارس 2021، من ﺇﺧﺮاﺝ سارة نوح، ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف نجيب وجورج عزمي، وبطولة دلال عبدالعزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، ومحمد شاهين وغيرهم.
يشار إلى أن ميرفت محمد مصطفى أمين ولد في 24 نوفمبر 1948، بمحافظة المنيا، لأب مصري وأم إنجليزية، وبسبب نشأتها الناعمة نالت في طفولتها حظا وافرا من التدليل.

صدفة غيرت حياتها

ثم التحقت بكلية الآداب، قسم اللغة الإنجليزية، وعلى خشبة مسرح الجامعة شاركت في عدد كبير من العروض المسرحية، ولكنها لم تفكر في احتراف التمثيل.

ولعبت الصدفة دورا كبيرا في حياة "قطة السينما"، عندما ذهبت مع أحد أقاربها لرؤية محمود المليجي وأحمد رمزي ورشدي أباظة، وهناك تعرفت على الفنان الكبير أحمد مظهر، الذي أقنعها بالعمل في السينما، ومنحها الفرصة الأولى عام 1965، من خلال فيلم "نفوس حائرة".

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