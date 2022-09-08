كوميديان أردني يحاول الانتحار خلال بث مباشر على إنستغرام

أقدم الكوميديان الأردني "أميس الغول" على محاولة الانتحار مباشرة أمام متابعيه، عبر خاصية البث المباشر على منصة "إنستغرام"، من خلال ابتلاع كمية كبيرة من الأدوية ومن ثم شرب المشروبات الغازية، لكن محاولته لم تنجح.

وظهر الكوميديان الأردني "الغول" عبر فيديو وهو يبتلع العديد من الأدوية المختلفة وبجرعات متعددة، محاولاً إنهاء حياته.

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"الغول" وبعد تناوله أكثر من نصف علبتي دواء، شرب مشروباً غازياً، بهدف "الموت وليس (التعرض لـ)غسيل معدة فقط"، حسب تعبيره، مكرراً ذلك خلال الفيديو.

وطمأن "الغول" متابعيه خلال البث المباشر قائلاً إنه "لن يموت فقد سبق وأن سقط من الطابق الرابع في أوكرانيا ولم يمت"، كما جاء بالفيديو.

وواصل الكوميديان الأردني الشهير تكرار الشهادتين في أكثر من لقطة خلال البث المباشر الذي وصلت مدته لأكثر من 3 دقائق.

شكوى من وزير أسبق

وقد أكد مصدر أمني أردني لـ"العربية.نت" أن رجال الأمن العام وصلوا للكوميديان الأردني وهو بصحة جيدة. وأضاف المصدر أنه سيتم إرسال "الغول" للمستشفى للاطمئنان على صحته، ثم الاستماع لأقواله.

أما الإعلامي الأردني أحمد أبو جعفر، صديق الكوميديان "الغول"، فتحدث عن أسباب محاولته الانتحار.

وكتب أبو جعفر، في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك": "بحكم معرفتي القوية بأميس الغول لسنوات طويلة أؤكد أنه ليس هدف أميس الترند أو زيادة عدد متابعيه؛ لأنه غير مهووس بالسوشال ميديا ولا بقصصها ولا يطمح لشيء من هذا القبيل".

وأضاف: "الذي استجد لدى أميس مجموعة مشكلات وضغوطات نفسية أوصلته لهذه الحالة.. الله يكون بالعون".

وقال أبو جعفر إن الوزير الأسبق محمد نوح القضاة سجّل شكوى قضائية ضد "الغول"، فصدر تعميم أمني بحقه مؤخراً، الأمر الذي أضر بصحة أميس النفسية.

عقوبة قانونية منتظرة بحق "الغول"

وبحسب رصد "العربية.نت"، تبين أن القانون الأردني يعاقب محاولة الانتحار بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتأتي العقوبة وفقا للمادة 339 من القانون المعدل لقانون العقوبات الذي أقره مجلس النواب في شهر نيسان/أبريل الماضي.

ونصت المادة على ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي".

وستسقط العقوبة القانونية في حال وجود تشخيص طبي يؤكد أن الشخص الذي حاول الانتحار يعاني من "مرض نفسي أو حالة اكتئاب".