فيديو مريب.. هل رمت الملكة إليزابيث الطعام أرضاً للفقراء؟

منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الخميس الماضي، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مريب، قيل إنه للملكة الراحلة ترمي الطعام لأطفال فقراء ومعها مرافقتها.

وأظهر الفيديو سيدتين ترميان قطعاً غير واضحة نحو أشخاص يلتقطونها على الأرض، مع تعليقات منتقدة لهذا التصرف المهين.

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فيديو مجتزأ

إلا أن البحث أكد أن المقطع مجتزأ من فيلم قصير للأخوين لوميير، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقد صوّر هذا الفيلم في فيتنام وعرض عام 1901، أي قبل أكثر من 20 سنة من ولادة الملكة الراحلة، وظهرت فيه مشاهد حقيقية لسيدتين فرنسيتين ترميان قطعاً نقدية لأطفالٍ من السكان الأصليين.

تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة

يشار إلى أن قصر باكنغهام كان أعلن، أمس السبت، أن مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس الماضي في اسكتلندا ستقام في 19 سبتمبر الحالي في لندن.

ويتوقع أن يحضر مسؤولون من كل أنحاء العالم هذه الجنازة التي ستقام في كنيسة ويستمنستر في الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش).

وأعلن الملك الجديد تشارلز الثالث، نجل الملكة الراحلة، اليوم المذكور عطلة في أنحاء المملكة المتحدة.