مفاجأة مدوية.. حول عريس الجزائر الذي تزوج 2 بعرس واحد

بعدما انشغل الشارع الجزائري، الأسبوع الماضي، بحكاية الشاب "رشيد بوديوة" الذي تزوج شابتين، حنان ومريم، بوقت وحفل زفاف واحد، كُشفت تفاصيل مفاجئة.

فقد تبيّن أن عائلة احدى العروسين لم تكن على علم بالزواج الثاني، بلتفاجأت بالحدث.

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كما كشفت قريبة من عائلة الزوجة الأولى أن الأخيرة كانت رافضة لهذا الزواج، نظراً لأن الشاب عاطل عن العمل، إلا أنها اضطرت للانصياع بناء على رغبة ابنتها مريم، بحسب ما نقلت صحيفة الفجر المحلية.

نصب واحتيال؟!

وأكدت أن العائلة أهدت ابنتها مصاغا ذهبيا وفقا للعادات والتقاليد المتبعة شرق البلاد، فأقدم الزوج على أخذه وبيعه وأعطى ابنتهم حلياً مزوراً كي لا ينكشف أمره، مشيرة إلى أن ابنتها أخفت ما حدث.

وأضافت أنها اليوم باتت أمام عملية نصب نفّذها الشاب، مشددة على أنه رفض إقامة حفل زفاف، واكتفى بعشاء بسيط أقامته العائلة لابنتها.

إلى ذلك، أكدت العائلتان أنهما علما بأمر الزواج الثاني من وسائل التواصل الاجتماعي، في حين علمت الزوجتان يوم الزفاف.

وشددت عائلة الزوجة الأولى على أنها تبرأت من ابنتها ومن هذا الزواج، وفقا لما نقلته صحيفة "الفجر" الجزائرية.

رسالة وضجة

يذكر أن الجزائر كانت ضجت الأسبوع الماضي، بخبر زواج شاب من فتاتين بنفس اليوم.

وبعد الجدل، نشر العريس رسالة كتبه رشيد بأسلوبه ونشرتها له منصة Dzair El Jadida في حسابها "الفيسبوكي"، شارحا زواجه المزدوج وقال: "لم أكن أعلم ان زواجي سيحدث هذه الضجة الكبيرة، فالحمد لله لأني قصدت الحلال وزواجي كان أمام الله وعباده ولم أكن أنوي قط نية الشهرة أو الإساءة للنساء أو أي طرف" وفق تعبيره.

واعتبر بوديوة أن "الرضى كان هو أساس هذا الزواج. كما لا يخفى عليكم الصعوبات التي واجهتها لإقامة عرس بسيط، فالعثور على مكان أو فندق لإقامة العرس كان من سابع المستحيلات. شخصيا كان كل همي أن يمر العرس بسيطا على خير وعلى قدر الحال مع الضغوطات لآخر دقيقة (كراء منزل، إعادة طلائه.. إلخ) والحمد لله ربي وفقني وأعزني أمام كل خلقه".

ثم تطرق العريس إلى ما ورد في حقه من تعاليق سلبية بمواقع التواصل "والكلام بأني شخص غني، ولهذا تم قبول الزوجتين بالزواج بي، فهذا غير صحيح لأني لا أملك سكنا خاصا بي أو عقارات مثلي مثل جميع الفئة البسيطة فالغنى غنى النفس والهمة" كما قال.

وتابع رشيد: "ومن قال إن والدتي هي من زوجتني فهو مخطئ لأني مؤخرا فقدت والدي اللذين لطالما تمنيت أن يحضرا عرسي فأمي توفت وهي توصي بزواجي. تزوج يا رشيد.. تزوج يا رشيد والحمد لله كنت بارا بوالدي ربي يرحمهما ويسكنهما الفردوس الأعلى"، ثم شكر من ساندوه على تعليقاتهم الإيجابية في مواقع التواصل. إلا أنه لم يجب على رسالة تركتها له "العربية.نت" في بريده "الفيسبوكي" الخاص، لتسأله عن الباقي من المعلومات الخاصة عن الزواج وتفاصيله.

إلا أن المعلومات الحديثة نفت كل كلام العريس، واتهمته بالنصب والاحتيال وخداع الفتاتين والعائلتين.