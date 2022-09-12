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شاهد كيف استل مسدسه.. وأطلق النار داخل مول مكتظ بإسطنبول

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إطلاق نار في اسطنبول

شاهد كيف استل مسدسه.. وأطلق النار داخل مول مكتظ بإسطنبول

دبي - العربية.نت

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صعق عشرات المتسوقين في أحد المولات بمدينة إسطنبول التركية بإطلاق نار ورصاص على حين غفلة.

فقد بدأت القصة بشجار اندلع على ما يبدو بين مجموعتين في مول "سارير" في المدينة التركية، وسرعان ما تحول إلى إطلاق نار.

فيما أظهرت كاميرات المراقبة أحد الأشخاص وبعد جدال ومشاجرة بين مجموعتين، يستل مسدسه من جيبه ويبدأ بإطلاق النار، مغافلاً الآخر الذي حاول بدوره رفع مسدسه.

وفي حين لم يصدر أي تعليق رسمي على الحادث الذي وقع ليل أمس الأحد بعد، إلا أن وسائل إعلام محلية أفادت بإصابة 6 أشخاص على الأقل بين إيراني وأذربيجاني.

بينما انتشرت تلك المشاهد على مواقع التواصل، وتناقلها عدد من المواطنين الأتراك، موجهين انتقادات جمة لعناصر الأمن الذين سمحوا بدخول حاملي الأسلحة إلى المكان.

فيما اتهم آخرون مجموعات من "المافيا" بالتورط في هذا الإشكال الدامي.

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