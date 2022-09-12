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فيديو بائس.. صياد تعيس رمى هاتفه بدل السمكة بعرض البحر

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فيديو بائس.. صياد تعيس رمى هاتفه بدل السمكة بعرض البحر

دبي - العربية.نت

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في موقف لا يوصف، عاش صياد واحدة من أسوأ لحظات حياته في عرض البحر.

فبينما كان سعيداً بسمكة كبيرة اصطادها بجهده ويوثّق تلك اللحظة، انقلبت سعادته تعاسة حينما رمى هاتفه الذي استعان به في تصوير النصر، إلى قاع البحر، بدلا من السمكة.

لحظات تعيسة

وقد أظهر مقطع فيديو تلك اللحظة الصعبة، كما نقل مشاعر الصياد الحزينة بعدما أدرك ما فعله.

يذكر أن الفيديو انتشر خلال الساعات الماضية، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وانقسمت التعليقات بين متعاطف مع الصياد المسكين وبين من ألقى عليه اللوم لعدم التركيز.

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