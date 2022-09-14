أول صور لدي كابريو مع عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل جيجي حديد

ظهرت أول صور للممثل ومنتج الأفلام الأميركي، ليوناردو دي كابريو، وهو جالس قرب عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني، جيجي حديد، في حفل أقيم مساء الاثنين الماضي في نيويورك، حيث تقيم حديد البالغة 27 عاما مع ابنتها Khai من شريكها السابق، المغني الإنجليزي زين مالك.

أحدهم، ممن كانوا في الحفل، التقط بعدسة هاتفه المحمول ما يمكن اعتباره أول صور للاثنين اللذين نشرت عنهما "العربية.نت" تقريرا، نقلت فيه عن مجلة People الأميركية يوم الاثنين الماضي، ما يثار من أنباء عن بدئهما "مواعدة" عاطفية، بعد أسابيع قليلة على انفصال الممثل الشهر الماضي عمن ارتبط بها طوال 4 أعوام، وهي عارضة الأزياء والممثلة Camila Morrone المولودة قبل 25 عاما في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

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"وضع جيجي نصب عينيه"

وكان الحفل مساء الاثنين بمطعم Casa Cipriani الشهير في حي سوهو بمانهاتن، وفيه بدا الاثنان يميلان إلى بعضهما، بينما كانا يحاولان الدردشة في خضم الحفلة الصاخبة، ولم يكونا خائفين من اقتراب الواحد نحو الآخر، وميل ليوناردو للوشوشة بأذن جيجي التي كانت ترد بمثلها في أوقات أخرى لتسمعه صوتها".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نشرت تقريرا قالت فيه أمس إن الصور التي تنشرها حصرية، بحسب ما طالعت "العربية.نت" في موقعها الموردة فيه عن الصور أنها عن علاقة رومانسية بين الممثل والناشط المناخي وبين جيجي "بعد تقارير في الأيام الأخيرة تفيد بأنه كان يلاحقها" وفق تعبير الصحيفة.

مصدر آخر، ذكر في وقت سابق لمجلة "Us Weekly" الأميركية الأسبوع الماضي، أن دي كابريو "وضع جيجي نصب عينيه" فيما كشف شاهد عيان للمجلة أن دي كابريو وجيجي شوهدا معا في الحفل، وخلال أسبوع الموضة في نيويورك، فيما زعم مصدر آخر أن "لا أحد منهما يريد علاقة" في الوقت الحالي.