شاهد.. محمد حماقي يتصدر "الترند" بهذا الفيديو المؤثر

في لفتة إنسانية لاقت ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلته يتصدر التريند، نشر المطرب محمد حماقي مقطع فيديو على صفحته الشخصية على "انستغرام" تظهره رفقة فتاة من ذوي الهمم على خشبة المسرح أثناء حفله الأخير بالإسكندرية.

وشارك الفنان المصري الفتاة الرقص والغناء على أغنية "عارفة أحلى حاجة فيكي ايه" خلال الحفل الذي حضره الآلاف، وأظهرت الفتاة فرحة عارمة وهي ترقص وتغني بجانب محمد حماقي.

مادة اعلانية

وشهد مقطع الفيديو تفاعل العديد من المتابعين بتعليقات إيجابية تعبر عن مدى حبهم لحماقي، كما أظهر مقطع الفيديو محبة الفنان للأطفال، وأوضح سعادة الطفلة بدعم الأخير لها.

قلبي حبك جداً

كما حظيت أغنية المطرب محمد حماقي "قلبي حبك جدا" التي طرحها على قناته الرسمية الأسبوع الماضي بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت المليون و400 ألف بعد 4 أيام من طرحها.

وواصل حماقي الترويج لأغنيته، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب عن سعادته بالتفاعل الكبير الذي تحظى به وأعاد نشر تعليقات الجمهور على الأغنية.

وتعد هذه الأغنية ثاني أغنيات حماقي خلال الصيف الجاري، وطرحها يوم الأربعاء الماضي عبر يوتيوب والمنصات الموسيقية.

وكان حماقي قد أصدر أولى أغنياته في الصيف وهي "أدرينالين" أواخر الشهر الماضي عبر يوتيوب والمنصات الرقمية.