مصرية عقدت قرانها بنفسها وشغلت التواصل.. ما القصة؟

في حادثة غريبة، خلق مقطع فيديو لفتاة في عقد قرانها حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد طلّت العروس زينة أشرف تعقد قرانها بنفسها بعدما نفّذت دور المأذون وهي جالسة إلى جوار والدها وزوجها الذي يعمل أساسا مأذوناً شرعياً، ما فجّر انتقادات واسعة.
جدل واسع
وأظهر الفيديو والد العريس الذي تولى عقد القران كمأذون شرعي، فيما يتعلق بكتابة عقد الزواج والحصول على توقيع وبصمات العروسين، في حين تولت العروس زينة إجراءات الإشهار ورددها من خلفها زوجها ثم والدها.
إلى أن أنهى العريس أحمد الإجراءات وطلب من الحاضرين ترديد الدعاء للعروسين خلفه.
وقد لاقى المقطع الذي انتشر على حساب العروسين وهما من مؤثري انستغرام، آلاف التعليقات، حيث انقسم الناس بين مؤيد للفكرة وبين معارض لها تماما لأنها تخالف العادات والتقاليد.
مليون وآلاف المتابعين
يذكر أن أكثر من مليون شخص يتابعون حساب العريس أحمد إبراهيم على انستغرام، فيما يتابع 347 ألف شخص حساب زينة أشرف.
في حين يمتلك العريس حسابا آخر خصصه لنشر صور وفيديوهات من عمله كمأذون شرعي يتابعه 172 ألف شخص.
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