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بلمح البصر.. صغير ينقذ طفلا من دهس محتم بذكائه

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بلمح البصر.. صغير ينقذ طفلا من دهس محتم بذكائه

دبي - العربية.نت

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في مشهد لا يوصف، أقدم طالب على إنقاذ طفل من دهس محتّم تحت عجلات سيارة مسرعة أمام باب مدرسة ابتدائية بمحافظة بيشة بمنطقة عسير، لحظة انصراف التلاميذ من دوامهم.

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فقد انتشر مقطع فيديو أظهر ما حدث، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

بلمح البصر

وظهر الطالب عمر عبدالرحمن الشهراني، وهو ينقض فجأة وبلمح البصر بمجرد أن لمح سيارة مسرعة، ليمنع طفلاً كان يركض باتجاهها.

وبسبب نباهة الصغير وفراسته، منع موت الطفل المحتم تحت عجلات السيارة.

إلى ذلك، ومع انتشار الفيديو، انقسمت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي.

فبينما أشاد الجميع بذكاء الطالب ونباهته، أنزلوا اللوم على السيارة المسرعة في محيط مدرسة تعج بالصغار، وأيضاً على والد الطفل الذي ترك صغيره يتبختر في الشارع وسط خطر السيارات المسرعة.

بدورها، كرمت إدارة المدرسة الطالب عبدالرحمن على موقفه الشجاع، وقدمت له شهادة شكر وتقدير للدور البطولي الذي قام به.

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