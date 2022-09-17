تقويم أسنان استعمله قدماء المصريين؟!.. صور تخدع

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدّة حول العالم بانتشار صور خلال الساعات الماضية، قيل إنها تُظهر تقنيات مصرية لتقويم الأسنان من عصور ما قبل الميلاد.

وتظهر في الصور أسنان موثقة ببعضها بما يبدو أنه سلك معدني، وسط تعليقات بأنها تقنيات استخدمها المصريون القدماء قبل الميلاد بألفي سنة.

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فيما زعم آخرون أن عمر هذه التقنية المصرية 5 آلاف سنة.

للقرن العشرين

إلا أن هذه المنشورات مغلوطة تماماً، فقد تبيّن من البحث أن الصور المنتشرة تعود في الحقيقة لطبيب أسنان أعدّها في مطالع القرن العشرين، وفقا لما أفادت به وكالة "فرانس برس".

وأضافت المعلومات أن تلك الصور ما هي إلا مجموعة أسنان موثقة بسلك معدني من إعداد طبيب الأسنان الإيطالي فنسنزو غيريني في القرن العشرين، بحسب تقرير لمجلّة "فوربس".

ولفت إلى أن هذه النماذج التي أعدها الطبيب الإيطالي موجودة في متحف جامعة ميريلاند في بالتيمور، وفقا لتأكيد مفوض المتحف سكوت سوانك.

لا دليل

إلى ذلك، أشار روجر فورشاو الخبير في علوم المصريات في جامعة مانشستر، إلى عدم وجود دليل حقيقي على أن المصريين القدماء كانوا يجرون عمليات جراحية للأسنان.

يذكر أن تلك الصور كانت انتشرت بكثرة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت عشرات الإعجابات، كما أعاد الروّاد نشرها ومشاركتها على أنها من استعمالات المصريين القدماء إلى أن كشفت الحقيقة.