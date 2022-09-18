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رئيسة وزراء نيوزيلاندا تتذكر نصيحة أسدتها لها الملكة إليزابيث

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New Zealand's Prime Minister of New Zealand Jacinda Ardern is greeted by Britain's Queen Elizabeth during a private audience at Buckingham Palace, London April 19, 2018. Dominic Lipinski/Pool via Reuters
الملكة إليزابيث تستقبل جاسيندا أرديرن في قصرها في 2018

رئيسة وزراء نيوزيلاندا تتذكر نصيحة أسدتها لها الملكة إليزابيث

جاسيندا أرديرن سألت ملكة بريطانيا الراحلة عندما التقتها في 1998 كيف وافقت بين منصبها والتزاماتها كأم

لندن - رويترز

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قالت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن إن أفضل نصيحة أسدتها إليها الملكة الراحلة إليزابيث بعد أن أصبحت زعيمة وأماً كانت "تأقلمي مع ذلك فحسب".

وصارت أرديرن، الموجودة في لندن للمشاركة في جنازة الملكة التي ستُقام غداً الاثنين، أول امرأة في تاريخ نيوزيلاندا تنجب طفلاً وهي في المنصب، وذلك عندما رُزقت بابنتها في عام 2018. وكانت أرديرن حبلى عندما التقت بالملكة لأول مرة.

أردرين عندما زات لندن في 2018 للقاء الملكة
أردرين عندما زات لندن في 2018 للقاء الملكة

وأرديرن (42 عاماً) من الزعيمات القليلات المنتخبات اللاتي شغلن المنصب وهن حبليات. وأنجبت رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو طفلاً عندما كانت في المنصب في عام 1990.

وقالت أرديرن إن إليزابيث، التي كانت أماً لطفلين بالفعل عندما جلست على العرش في 1952 في عمر 25 عاماً، رزقت بطفلين آخرين وهي ملكة وبالتالي فهي مصدر موثوق به لنصيحة جيدة.

وقالت أرديرن لتلفزيون "بي. بي. سي": "عندما تفكرين في الزعيمات اللواتي مررن بهذا الأمر ستجدين أنه كانت هناك بينظير بوتو وأنا. لكن قبل كل ذلك كانت هناك الملكة. كانت هناك قليلات يمكنك التطلع إليهن".

وتابعت رئيسة وزراء نيوزيلاندا قائلةً: "ولذلك سألتها كيف فعلتها؟ وقالت ببساطة: حسناً.. فقط تتأقلمين مع الأمر. وكانت تلك في الحقيقة في اعتقادي أفضل وأكثر نصيحة عملية يمكن أن أتلقاها".

الملكة اليزابيث تستقبل جاسيندا أرديرن في قصرها في 2018
  • الملكة اليزابيث تستقبل جاسيندا أرديرن في قصرها في 2018
  • الملكة اليزابيث تستقبل جاسيندا أرديرن في قصرها في 2018
  • الملكة اليزابيث تستقبل جاسيندا أرديرن في قصرها في 2018
3 صور
الملكة اليزابيث تستقبل جاسيندا أرديرن في قصرها في 2018
الملكة اليزابيث تستقبل جاسيندا أرديرن في قصرها في 2018
الملكة اليزابيث تستقبل جاسيندا أرديرن في قصرها في 2018
الملكة اليزابيث تستقبل جاسيندا أرديرن في قصرها في 2018
الملكة اليزابيث تستقبل جاسيندا أرديرن في قصرها في 2018
الملكة اليزابيث تستقبل جاسيندا أرديرن في قصرها في 2018
هذا ما قالته كاميلا عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية الأخيرة هذا ما قالته كاميلا عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

وأضافت: "تفعلين ذلك حقاً.. فعلا تتعاملين مع كل يوم على حدة عندما يحل. وتمكنت هي من ذلك بالفعل. لدي احترام بالغ لها لأنني أعرف الآن ما يتطلبه الأمر لتكون إحداهن أماً وزعيمة".

وتحدثت الملكة نفسها عن "النعم التي يشكلها البيت والأسرة" خلال خطابها بمناسبة عيد الميلاد في عام 2017 بعد احتفالها بمرور 70 عاماً على اقترانها بالأمير فيليب الذي توفي عام 2021. وتوفيت الملكة في الثامن من سبتمبر الحالي عن 96 عاما.

ووُلد أبناؤها تشارلز عام 1948 وآن عام 1950 وآندرو عام 1960 وإدوارد عام 1964 وأقروا جميعاً بنجاحها في دور الأم والملكة المزدوج وأشادوا به.

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