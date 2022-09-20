حادثة ولا أغرب.. غوغل حوّلت ربع مليون دولار لمدوّن بالخطأ

في حادثة غريبة أرسلت "غوغل" عن طريق الخطأ ربع مليون دولار إلى مدوّن، انتظر حوالي شهر رداً من الشركة بتوضيح ما حصل.
فقد وضح المدوّن سام كاري على تويتر الأسبوع الماضي، أن عملاق التكنولوجيا قام "بشكل عشوائي" بتحويل 249،999 دولاراً إليه، مرفقاً التغريدة بصورة للتوضيح.
It's been a little over 3 weeks since Google randomly sent me $249,999 and I still haven't heard anything on the support ticket. Is there any way we could get in touch @Google?— Sam Curry (@samwcyo) September 14, 2022
(it's OK if you don't want it back...) pic.twitter.com/t6f7v5erli
كما قال في التغريدة: "لا بأس إذا كنت لا ترغبين في استعادته"، مضيفاً أن أكثر من ثلاثة أسابيع مرت منذ أن تلقى الأموال دون جواب، وفق ما ذكر موقع "بزنس إنسايدر".
وأضاف أنه لم ينفق المال واحتفظ به حتى تطلب الشركة استرداده، مشيراً إلى أنه قد يحتاج لتحويل الأموال لحساب آخر لتفادي دفع ضريبة عليها.
خطأ بشري
من جهته، قال متحدث باسم "غوغل" في بيان، إن "الشركة حولت المبلغ نتيجة خطأ بشري". كما أبدى تقديرا للرجل الذي بلغهم في الحال، مضيفا أن الشركة تعمل على تصحيح الخطأ.
يذكر أن حادثة مماثلة تم الإبلاغ عنها الشهر الماضي عندما حولت Crypto.com، وهي بورصة عملات مشفرة، عن طريق الخطأ أكثر من 10 ملايين دولار إلى امرأة بدلاً من 100 دولار.
ومع ذلك، فقد استغرقت الشركة سبعة أشهر لاكتشاف الخطأ، وبحلول ذلك الوقت كانت قد أمضت أو حولت مبالغ كبيرة.
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