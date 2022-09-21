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بوتين "يسخر" من قبلات الوفد التركي.. فيديو يشعل حرباً!

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فلاديمير بوتين في سمرقند (أرشيفية من فرانس برس)

بوتين "يسخر" من قبلات الوفد التركي.. فيديو يشعل حرباً!

دبي - العربية.نت

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اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين فيديو يظهر رد فعل طريف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شكل التحية التي ألقاها المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في قمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند الأوزبكستانية.

وتمثلت التحية بـ"قبلات على الخد" ليتفاعل معها بوتين بشكل عفوي ويسأل عنها فيما بعد نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

فيما أشعل رد الفعل هذا ما يشبه الحرب الإعلامية الروسية الأوكرانية، إذ نشرت عشرات الحسابات الأوكرانية على مواقع التواصل المقطع المصور ساخرة من رد فعل بوتين، معتبرة أنه "غير مهذب".

في المقابل، رد الإعلام الروسي مؤكداً أن الأمر مجرد مزحة طريفة!

اجتماع "مثمر"

يذكر أن بوتين وأردوغان كانا تحدثا يوم الخميس الماضي لفترة وجيزة على هامش قمة شنغهاي. ووصف الرئيس التركي اجتماعه آنذاك مع نظيره الروسي بـ"المثمر"، آملاً في "نتائج طيبة".

فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في سمرقند (أرشيفية من فرانس برس)
فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في سمرقند (أرشيفية من فرانس برس)

وكانت تلك القمة انطلقت رسميا بمدينة سمرقند القديمة في أوزبكستان، يوم الجمعة الماضي، وسط تصاعد التوتر بين روسيا من جهة والغرب من جهة أخرى، ما دفع بوتين إلى الدعوة لإقامة "مراكز نفوذ جديدة"، في العالم!

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