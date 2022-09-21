بوتين "يسخر" من قبلات الوفد التركي.. فيديو يشعل حرباً!
اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين فيديو يظهر رد فعل طريف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شكل التحية التي ألقاها المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في قمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند الأوزبكستانية.
وتمثلت التحية بـ"قبلات على الخد" ليتفاعل معها بوتين بشكل عفوي ويسأل عنها فيما بعد نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
فيما أشعل رد الفعل هذا ما يشبه الحرب الإعلامية الروسية الأوكرانية، إذ نشرت عشرات الحسابات الأوكرانية على مواقع التواصل المقطع المصور ساخرة من رد فعل بوتين، معتبرة أنه "غير مهذب".
في المقابل، رد الإعلام الروسي مؤكداً أن الأمر مجرد مزحة طريفة!
اجتماع "مثمر"
يذكر أن بوتين وأردوغان كانا تحدثا يوم الخميس الماضي لفترة وجيزة على هامش قمة شنغهاي. ووصف الرئيس التركي اجتماعه آنذاك مع نظيره الروسي بـ"المثمر"، آملاً في "نتائج طيبة".
وكانت تلك القمة انطلقت رسميا بمدينة سمرقند القديمة في أوزبكستان، يوم الجمعة الماضي، وسط تصاعد التوتر بين روسيا من جهة والغرب من جهة أخرى، ما دفع بوتين إلى الدعوة لإقامة "مراكز نفوذ جديدة"، في العالم!
-
حاول دخول طرابلس 3 مرات.. باشاغا يستسلم "سنعمل من سرت"بعد 3 محاولات للدخول إلى العاصمة طرابلس من أجل ممارسة مهامه، لم تفض إلى نتيجة، يبدو أن رئيس الحكومة الليبية المكلّف من البرلمان فتحي باشاغا استسلم.فقد ... المغرب العربي
-
صور تلاحق رئيسي.. غضب لدخول مرافقيه المعاقبين نيويوركلن تمر زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى نيويورك مرور الكرام على ما يبدو، فبعد الشكوى القضائية التي رفعها معارضون إيرانيون ضده أمس، انتشرت على ... إيران
-
اليابان: لا تسامح مع التدخل الروسي في أوكرانياشدد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، على وجوب عدم التسامح مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأضاف أن التهديد باستخدام السلاح النووي كما فعلت ... العرب والعالم