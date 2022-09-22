رواد التواصل يستهدفون يسرا بعد ميرفت أمين.. "الزمن غدر بها"
شاركت يسرا مؤخراً في تصوير مسلسل "روز وليلى" إلى جانب الفنانة نيللي كريم
حضرت النجمة يسرا حفل مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. وأثارت صور يسرا التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ضجة كبيرة.
واختارت يسرا فستانا من تصميم دار أزياء أوسكار دي لا رينتا Oscar De La Renta باللون الوردي، مصنوع من مزيج الحرير، ومن الأكتاف مزود بطبقة درابيه، ومفصّل ببروش مزين بالكريستال، وسدلت شعرها الأشقر، وتزينت بماكياج ناعم.
لكنها لم تسلم من التنمر والانتقادات من قبل البعض الذين أكدوا أن تقدم العمر بات واضحا عليها رغم محاولات إخفائه بالماكياج والتجميل، كما تداولوا صورا أخرى لها تكشف مدى تغير ملامحها، ووصفوا ظهورها بالمفزع قائلين "الزمن غدر بها".
وكانت قد تعرضت الفنانة ميرفت أمين للتنمر والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تداول صورتها بدون ماكياج والتي التقطها أحد المصورين في عزاء المخرج الشهير علي عبد الخالق، وبدا على ملامحها علامات كبر السن وكأن الزمن قد هزمها.
على صعيد آخر، شاركت يسرا مؤخرا في تصوير مسلسل "روز وليلى" إلى جانب الفنانة نيللي كريم.
ومسلسل "روز وليلى" أول سلسلة درامية عربية من نوعها تحمل أسماء عالمية في الكتابة والإخراج، كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و"Ana" و"Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل ("Mad Dogs" و"Cardella" و"On the Way to Denmark" وغيرها)، أما الإنتاج فلكل من ماجد محسن وصفاء أبورزق.
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