شاكيرا تكسر صمتها.. "أعيش أصعب وأكثر لحظات حياتي حزنا"
"ضحيت بمسيرتي حتى لا يعتزل بيكيه"
أكدت المطربة الكولومبية شاكيرا أنها في واحدة "من أصعب" وأكثر لحظات حياتها حزنا، خلال حديثها عن علاقتها بصديقها السابق جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الإسباني.
وقالت شاكيرا في مقابلة مع مجلة "إيل" الإسبانية، إن بيكيه الذي أنجبت منه طفلين، "أراد لعب كرة القدم والفوز بالألقاب"، ووجب عليها دعمه.
وأضافت: "وجب عليه أن ينهي عقده مع برشلونة وينتقل إلى الولايات المتحدة معي، حيث مسيرتي، أو وجب علي أنا أن أستمر فيها حيث يعمل هو".
وأشارت إلى أن أحدهما كان سيضطر إلى التضحية وتضيف: "ولهذا بذلت التضحية والجهد. وضعت مسيرتي في المقام الثاني وانتقلت إلى إسبانيا لدعمه كي يلعب كرة القدم، ويفوز بالألقاب. كان تصرفا قائما على الحب".
وتابعت شاكيرا: "بغض النظر عن كيف انتهت الأمور أو طبيعة مشاعري أنا وبيكيه تجاه بعضنا بعد الانفصال، فهو أب لأولادي. لدينا عمل يجب أن نقوم به من أجل هذين الطفلين الرائعين".
وأوضحت: "أنا مؤمنة بأننا سنكتشف ما الأفضل لمستقبلهما وأفضل حل للجميع، وأتمنى أن يمنحنا الناس فرصة ومساحة كي نفعل هذا الأمر بخصوصية".
وختمت شاكيرا: "لا يوجد مكان لأختبئ فيه من المصورين مع ولديّ، باستثناء بيتي. لا يمكننا أن نتمشى عبر الحديقة كأي عائلة عادية أو أن نذهب لتناول المثلجات من دون أن يمضوا وراءنا".
-
عادات للنوم قد تهدد بإصابة بمرض لا أعراض ظاهرة له!مرض الكبد الدهني يتأخر تشخيصه مما يزيد من احتمالات تلف كبد المصاب به صحة
-
لماذا رفض صالح سليم عمل ابنه هشام بالتمثيل؟رحل ظهر الخميس عن عمر يناهز الـ64 بعد صراع مع المرض مصر
-
نقل تمثال ضخم من العلا.. والهيئة الملكية تلتزم بأفضل الممارساتعرضت الهيئة الملكية في العلا عملية نقل أحد التماثيل اللحيانية الضخمة الذي تجاوز وزنه الطن وبلغ طوله 2.2 متر السعودية