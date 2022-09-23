شاهد.. محمد صلاح يفاجئ عروسين قبل أن يغادر ضاحكاً

فاجأ النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، عروسين خلال جلسة تصوير حفل زفافهما مساء الخميس بمقر فندق إقامة المنتخب المصري في مدينة برج العرب غرب الإسكندرية.

ودخل صلاح جلسة تصوير العروسين، والتقط صورة خاصة معهما، ثم ركض ضاحكا، ليلتحق بمكان تجمع زملائه في منتخب مصر.

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وظهر محمد صلاح في مقطع فيديو، التقط بواسطة أحد المشاركين بجلسة تصوير الزفاف، عندما دخل مكان تصوير العروسين ليشاركهما فرحتهما ويلتقط معهما صورًا تذكارية.

مازح محمد صلاح العريس قبل مغادرته المكان قائلا "متنزلهاش دلوقتي" في إشارة للصورة التذكارية، ليغادر بعدها راكضًا ليلحق بزملائه في مقر إقامتهم.

يذكر أن منتخب مصر الأول لكرة القدم اختتم استعداداته بمشاركة 27 لاعبا المتواجدين في معسكر الفريق، لمواجهة منتخب النيجر وديا المقرر انطلاقها في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، بستاد الإسكندرية الدولي.

وكان صلاح غاب عن المباراتين الأخيرتين لـ"الفراعنة" اللتين كانت نتائجهما سببا في إقالة المدرب الوطني إيهاب جلال، بعد الخسارة أمام إثيوبيا 0-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023، وأمام كوريا الجنوبية 1-4 وديا.

وتولى البرتغالي روي فيتوريا مسؤولية تدريب "الفراعنة" خلفا لإيهاب جلال، في 12 يوليو الماضي.

يذكر أن منتخب مصر يستعد للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار العام المقبل، ويحتل "الفراعنة" حاليا المركز الرابع الأخير في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف، خلف إثيوبيا المتصدرة، وملاوي الثانية وغينيا الثالثة.