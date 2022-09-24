.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو مروع لهليكوبتر تقل سياسيين برازيليين تصطدم بأسلاك كهرباء

  • الخط
لحظة ارتطامها باسلاك الكهرباء

فيديو مروع لهليكوبتر تقل سياسيين برازيليين تصطدم بأسلاك كهرباء

على متنها عضو في الكونغرس البرازيلي ونائب رئيس البلدية وموظف والطيار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نجا سياسيان برازيليان، وطيار مروحية وشخص ثالث بأعجوبة عندما اصطدمت طائرتهما بأسلاك الضغط العالي، وسقطت على الأرض واشتعلت فيها النيران.

ووثق مقطع الفيديو الصادم اللحظة التي انجرفت فيها المروحية والتي تقل النائب البرازيلي هيرسيليو أراوجو دينيز وديفيد باروسو، نائب عمدة جوفيرنادور فالاداريس، ببطء إلى سلك الكهرباء.

ووقعت الحادثة في ولاية ميناس غرايس شمال شرقي البرازيل.

ويظهر الفيديو الطائرة تحلق على ارتفاع منخفض قبل أن تصطدم بأسلاك الضغط العالي، حيث تطاير الشرار في السماء، ثم هوت الطائرة على الأرض.

وكانت الطائرة تستعد للهبوط في ملعب كرة قدم قريب في مدينة إنغينهيرو كالداس.

وقالت إدارة الإطفاء البرازيلية إن خط الكهرباء الذي وقع فيه الحادث تسبب في نشوب حريق انتشر على الأرض أسفله.

عضو في الكونغرس البرازيلي
  • عضو في الكونغرس البرازيلي
  • عضو في الكونغرس البرازيلي والذي كان على متن الطائرة
  • رئيس بلدية في البرازيل
6 صور
عضو في الكونغرس البرازيلي
عضو في الكونغرس البرازيلي
عضو في الكونغرس البرازيلي والذي كان على متن الطائرة
عضو في الكونغرس البرازيلي والذي كان على متن الطائرة
رئيس بلدية في البرازيل
رئيس بلدية في البرازيل

ذكرت تقارير محلية أن الكهرباء انقطعت عن بلديات سوبراليا وفرنانديز تورينيو عقب الحادث.

ولحسن الحظ، نجا ركاب الطائرة المروحية كلهم، لكنهم أصيبوا، ورصدت صور إصابة البرلماني هيرسيليو دينيز والدماء تغطي رأسه وجسده من جراء الحادث، لكنه لم يكن فاقدا للوعي، بل كان واقفا على قدميه.

مذيعة CNN ترفض شرط الرئيس الإيراني.. وتلغي مقابلة معه إيران إيران و رئيسي مذيعة CNN ترفض شرط الرئيس الإيراني.. وتلغي مقابلة معه

وتقول السلطات إن المروحية كانت جزءا من أسطول شركة محلية متخصصة في "التاكسي الجوي".

وتعد أسلاك الكهرباء من أخطر الأشياء التي تواجه المروحيات، نظرا إلى أن هذا النوع من الطائرات يحلق على ارتفاع منخفض، ويقترب من مناطق كثيرة، بخلاف الطائرات النفاثة التي لا تستطيع الهبوط إلا في المطارات، حيث لا توجد أسلاك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش الإيراني يهدد المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام بالمحاكمات الجيش الإيراني يهدد المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام بالمحاكمات
اكتشف المزيد