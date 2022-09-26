راكب طائرة يعتدي على مضيف في الهواء بضرب مبرح

في حادثة غريبة، اعتدى راكب طائرة تابعة لشركة أميركان إيرلاينز، على مضيف أثناء قيامه بعمله، بالضرب المبرح دون أي أسباب، ما استدعى ركاب الطائرة للتدخل.
في التفاصيل، أصدرت وزارة العدل الأميركية بياناً الأحد، أكدت فيه أن ركاب الطائرة ساعدوا على كبح جماح رجل، قام بضرب أحد أفراد الطاقم، وتسليمه للسلطات فور الوصول إلى مطار لوس أنجلوس.
وأضافت أن راكباً شاباً يبلغ من العمر 33 عاما، يدعى ألكسندر تونغ كو لي، بدأ بضرب المضيف بعد فترة وجيزة من إقلاع الطائرة من لوس كابوس في المكسيك.
ونتيجة الضرب القاسي أضحى الراكب غير قادر على القيام بواجباته العادية، كما تم نقله إلى المستشفى فور هبوط الطائرة.
وبعد الاعتداء على المضيف، هرب الراكب باتجاه الجزء الخلفي من الطائرة حيث تم السيطرة عليه من قبل العديد من الركاب بالقرب من المخرج.
20 عاماً!
يشار إلى أن الناس هرعوا لمساعدة المضيف عبر تقييد المعتدي.
En un vuelo de #México 🇲🇽 a Los Ángeles 🇱🇷, un pasajero golpeó a un sobrecargo.— Canal 13 Chiapas (@canal13Chiapas) September 25, 2022
Alexander Tung Cuu Le, de 33 años, residente del sur de California, fue acusado de interferir con un vuelo, delito que conlleva una sentencia máxima de 20 años en una prisión federal de ese país. pic.twitter.com/rvswJmWQTt
ثم تم اعتقال الراكب بعد هبوط الطائرة في لوس أنجلوس، وتسليمه لمكتب التحقيقات الفيدرالي كون الحادث وقع في الجو، وذلك في تهمة قد تصل عقوبتها إلى 20 عاماً.
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