فيديو من تركيا.. استعراض خطير بالسيارات ينتهي بغرامة!
فرضت سلطات المدينة غرامة قاربت الـ26 ألف ليرة تركية على السائقين المتهورين
أقدم سائقان في تركيا على الاستعراض بسياراتهما بشكل خطير في الشارع، مما عرّض حياتهما وحياة المارّة للخطر.
Konya'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye 25 bin 598 TL idari para cezası uygulandı.— Yeni Şafak (@yenisafak) September 26, 2022
فقد شهدت مدينة قونية التركية الواقعة، التي نقلها موقع صحيفة "يني شفق" Yeni Şafak على "تويتر"، حيث قاد السائقان سياراتهما برعونة ودارا بطريقة استعراضية في الشارع، الأمر الذي دفع السلطات في المدينة لفرض غرامة كبيرة على السائقين المتهورين.
فقد فرضت سلطات المدينة غرامة قاربت الـ26 ألف ليرة تركية على السائقين، وهو ما يعادل 1400 دولارا أميركيا.
وعادة ما تنتهي مثل هذه الاستعراضات بكوارث وخسائر بشرية.
وهبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار خلال تعاملات أمس الاثنين لترتفع خسائرها حتى الآن هذا العام إلى أكثر من 28% ولتواصل تراجعها بعد خفض غير متوقع في سعر الفائدة الأسبوع الماضي.
وبلغ سعر الليرة 18.4 مقابل الدولار.
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