أغضب المصريين بفيديوهات خادشة للحياء.. القبض على التيك توكر إبراهيم مالك
يشتهر بالظهور المتكرر مع فتيات وسيدات من مختلف الدول العربية، فضلًا عن اشتهاره بجملة: عازب لسة ومتجوزتش مين ترضى بيا؟
قال المحامي، أشرف فرحات، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الـ "تيك توكر"، إبراهيم مالك، الذي اشتهر عبر تطبيق موقع التواصل الاجتماعي بالظهور مع فتيات في بث مباشر وإجراء تحديات معهن.
وأوضح فرحات لـ القاهرة 24، أنه تقدم ببلاغ ضد إبراهيم مالك لاتهامه بنشر الفسق والفجور.
وذكر فرحات في بلاغه أن المتهم يبث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك، خادشة للحياء العام.
ويشتهر إبراهيم مالك بالظهور المتكرر مع فتيات وسيدات من مختلف الدول العربية، فضلًا عن اشتهاره بجملة: عازب لسة ومتجوزتش مين ترضى بيا؟، الأمر الذي حوله إلى محل سخرية وانتقادات واسعة من المستخدمين على التطبيق.
بمناقشة المتهم تبين أنه ادعى على غير الحقيقة، أن الهدف من نشر الفيديو هو رغبته في زيادة أعداد المتابعين وتحقيق مكاسب مادية.
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