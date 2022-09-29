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بحب طبيعة ربنا.. صور وفيديو لإعلامية مصرية تثير الجدل

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ياسمين عز
ياسمين عز

بحب طبيعة ربنا.. صور وفيديو لإعلامية مصرية تثير الجدل

القاهرة - العربية.نت

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تصدرت الإعلامية المصرية ياسمين عز، موجة الجدل بين المصريين على مواقع التواصل، بعد انتشار صور لها تظهر اختلافا كبيرا في إطلالتها وشكلها.

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وتداول عدد من رواد مواقع التواصل مجموعة من الصور لياسمين بشكل مختلف تماماً عما هي عليه الآن !

فيديو قديم لياسمين

كما أعاد البعض نشر فيديو سابق لعز تتحدث فيه عن تجميل الأنف، بعد انتشار فيديو لفتاة تستخدم الأمير لتصغير أنفها وتحذر من تلك العمليات، مؤكدة أن لكل فتاة جمالها الخاص.

وظهرت الإعلامية في الفيديو وهي تؤكد أن "البنت مش محتاجة تعمل عمليات علشان تكون جميلة.. جمال وجهك ممكن يخلي الناس تنجذبلك لكن نسيتي تماما جمال روحك وثقافتك وتعاملك مع المجتمع اللي حواليكي كل دا بيغطي على الجمال".

كما أضافت "فيه مشاهير كتير حلوين وعملوا تجميل لكن انتوا مش بتتقبلوهم معندهمش قبول، والموضة دلوقتي ان كل اللي عامل تجميل بيروح يشيل المواد اللي حقنها علشان يرجع طبيعي".

الإعلامية ياسمين عز عام 2011 على إحدى الفضائيات
الإعلامية ياسمين عز عام 2011 على إحدى الفضائيات

مفتاح الشقة مع حماتك

إلى ذلك، نفت خضوعها لعمليات تجميل في أنفها أو في وجهها، وقالت "أنا بحب طبيعة ربنا ومش عاملة أي عملية تجميل".

ولم يكن شكل وإطلالة عز فقط التي أثارت جدلا، إنما كان لها تصريحات مثيرة، ولعل آخرها ما أدلت به حول أحقية الأم في امتلاك مفتاح شقة ابنها المتزوج.

إذ قالت بعد حديثها مع سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "إيه المشكلة لما تكون حماتك معاها مفتاح شقتك لأنها مثل أمك الثانية، وده أمان ليكي، إنتى اتجوزتى ابنها وهي زي أمك، إيه المشكلة لما يكون معاها مفتاح شقتك؟".

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