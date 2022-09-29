شاهد بايدن مرتبكا يسأل عن متوفاة بين الحضور: جاكي أين أنت؟

هفوة جديدة ارتكبها الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مؤتمر حول المجاعة وأزمة الغذاء في العالم مساء أمس.

فقد أذهل الرئيس الديمقراطي الحضور بسؤاله عن جاكي والورسكي، العضو في الكونغرس، التي توفيت الشهر الماضي بحادث سيارة عن عمر 58 عاماً.

"Jackie are you here? Where's Jackie?"



Rep. Jackie Walorski (R-IN) died in a car accident in August pic.twitter.com/cHc3b7zPmE — Charlie Spiering (@charliespiering) September 28, 2022

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هل أنت هنا؟

إذ قال خلال حديثه: جاكي أين أنت، هل أنت هنا؟ وأضاف "أعتقد أنها ستكون هنا".

وكان بايدن نفسه أصدر بيانًا قبل أسابيع فقط، نعى فيه السياسية الجمهورية والورسكي، معبراً عن حزنه وصدمته لفقدانها، ومقدما العزاء لعائلتها.

البيت الأبيض يوضح

ما دفع البيت الأبيض لاحقا إلى توضيح ما جرى. إذ أعادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، سبب ارتباك الرئيس إلى حضور جاكي في ذهنه أثناء ترؤسه لهذا المؤتمر، لاسيما أن الراحلة كانت ساعدت في تنظيمه.

كما أضافت أن بايدن كان يفكر أيضًا في استضافة عائلة والورسكي في وقت لاحق هذا الأسبوع، ما دفعه ربما إلى تسميتها خطأ.

The White House attempts to explain how Joe Biden asked where a dead congresswoman was in the crowd today. It doesn’t go well. This just keeps getting more embarrassing. Joe Biden has awful dementia and it just keeps getting worse every day: pic.twitter.com/yvMXwrkQbO — Clay Travis (@ClayTravis) September 28, 2022

وأردفت قائلة: "كان يفكر فيها وهو يسمي الناس وأبطال الكونغرس الذين سلطوا الضوء على تلك القضية المهمة جدا، فحصل اللغط".

كذلك اعتبرت أن مثل تلك اللحظات قد تحصل مع العديد من الناس، حين يتحدثون عن أشخاص حاضرين في ذهنهم.

يذكر أن الرئيس الأميركي البالغ من العمر 79 عاماً، كان ظهر في مناسبات سابقة وقد نسي أسماء بعض المسؤولين.

فخلال اجتماع عقد عبر الإنترنت لمناقشة اتفاقية مشتركة للدفاع بين أميركا وبريطانيا وأستراليا العام الماضي على سبيل المثال، نسي بايدن اسم سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا، فما كان منه إلا أن دل عليه قائلا: "صديقنا هذا من أستراليا".

فيما وجه الحديث إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حينها، مشيرا له باسمه الأول فقط.