فيديو طريف لتيم حسن.. ما علاقة المصارف اللبنانية؟

"يلي بيقدر يساعدني طالع مصرياتي من البنك بعطيه 10%".. بهذه الكلمات استنجد النجم السوري تيم حسن باللبنانيين لتحصيل أمواله من المصارف اللبنانية.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو الطريف من حفل إطلاق فيلم "الهيبة" في لبنان أمس الأربعاء، وتفاعل معه الجمهور بالضحك.
من افتتاح فيلم الهيبة في لبنان 🇱🇧 #تيم_حسن #فيلم_الهيبة pic.twitter.com/YywQTNofaY— 🌸فاتن🌸🇸🇦 (@faten_t7_fans) September 28, 2022
فيما يبدو أنه يعاني كما عموم اللبنانيين من حجز أمواله في بعض المصارف.
بطولة عدد من الممثلين
يشار إلى أن أسرة فيلم "الهيبة" كانت افتتحت الفيلم في الإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان، قبل أن تتجه إلى سوريا.
والعمل من بطولة تيم حسن، إلى جانب الممثلة منى واصف ورفيق علي أحمد وزينة مكي وسعيد سرحان ومحمد عقيل وناظم عيسى ونقولا دانيال وغيرهم، ومن تأليف عصام بو خالد وسعيد سرحان وسامر البرقاوي، وإخراج سامر البرقاوي.
إنفاق باهظ
يذكر أن الأزمة المالية التي عصفت بلبنان قبل 3 سنوات نتجت عن إنفاق باهظ على مدى عقود في دولة منكوبة بالفساد والهدر، إلى جانب السياسات المالية غير المستدامة.
في حين حُرم المودعون إلى حد بعيد من المدخرات الدولارية في النظام المصرفي المصاب بالشلل.
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