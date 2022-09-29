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فيديو صادم لكويتي ينهال ضرباً على عامل.. "نصاب"

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صورة من الفيديو

فيديو صادم لكويتي ينهال ضرباً على عامل.. "نصاب"

دبي - العربية.نت

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت الخميس بفيديو يوثق قيام مواطن كويتي بالاعتداء على عامل وافد في إحدى الجمعيات التعاونية في البلاد.

ويظهر المواطن في المقطع المصور الذي نشرته صحيفة "المجلس" ممسكاً العامل من ملابسه ويضربه، ويصرخ عليه ويقول: "نصاب".

فيما حاول عامل آخر تهدئة الموقف، إلا أن المواطن ضربه وأبعده عنه، وسط ذهول الحاضرين.

إلى ذلك كشفت وزارة الداخلية عن تقدم العامل المعتدى عليه بشكوى للمخفر، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

يشار إلى أنه لم تعرف حتى الآن أسباب الخلاف بين الجانبين.

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