ليلى مراد تقود "توك توك"؟ صورة تلهب التواصل

خلال الأيام الماضية غزت وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر المغنية المصرية الراحلة ليلى مراد تقود عربة "توك توك" صُنعت في مصر عام 1940.

فقد ظهرت في الصورة بالأسود والأبيض 3 نساء إحداهن يبدو وكأنها تقود سيارة "توك توك"، فيما أكد ناشروها أن من يقود العربة المطربة المصرية الراحلة، وفق ما نقلت فرانس برس.

مادة اعلانية

من إيطاليا

غير أن البحث بين أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، فالصورة مُلتقطة في إيطاليا عام 1952 ولا علاقة لها بالمغنية المصرية.

بل نشرت على موقع وكالة "غيتي" للصور في 18 أبريل 1952.مظهرة امرأتين تستقلان سيارة أجرة على شكل سكوتر عُرفت آنذاك باسم Piaggio taxi-scooter وهي تتسع لراكبين اثنين فقط، بميلانو الإيطالية في 18 أبريل 1952.

يشار إلى أن الصورة حصدت أكثر من 14 ألف مشاركة من الصفحة التي نشرتها على فيسبوك وتويتر.

أما المغنية والممثلة المصرية ليلي موردخاي، التي عُرفت باسم ليلى مراد (1918-1995)، فهي شقيقة الملحن والممثل منير مراد وابنة الملحن زكي مراد.