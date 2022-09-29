"انتش واجري".. لحن عالمي يتحول لأغنية غريبة في مصر

انتشر في الأيام القليلة الماضية فيديو لأحد الشباب لقب نفسه بمحمد "جاكسون" حيث قلد أغنية للنجم العالمي مايكل جاكسون بكلمات غريبة في مقطع مكون من 45 ثانية، يحمل اسم "انتش واجري".

وتصدر فيديو "انتش واجري" الترند في مصر وأصبح حديث مواقع التواصل، كما حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة فيه من خلال فيديوهات قصيرة شاركوها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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حركات مايكل جاكسون

ومن نجوم الفن الذين شاركوا في ترند أغنية "انتش وأجري" الفنان إياد نصار وهدى المفتي والفنانة هند صبري والتي شاركت الفيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام"، وظهر فيه أبطال عمل مسلسل "وش الريح" من كواليس التصوير وهم يشاركون في الترند.

وحاول الثلاثي تقليد حركات الفنان الراحل مايكل جاكسون مرتديين بدلات رسمية أنيقة.

أداء طريف لسوسن بدر

كما ظهرت أيضاً الفنانة المصرية القديرة سوسن بدر وهي تشارك مساعد المخرج شكري حكيم الترند من موقع تصوير أحد أعمالها القادمة، حيث ظهرت مرتدية جلابية سوداء وغطاء رأس أسود، بينما بدأت بالرقص بطريقة طريفة أثارت ضحك زملائها.

وتعود قصة لحن "انتش واجري" لأغنية للنجم مايكل جاكسون تحمل اسم "smooth criminal" صدرت عام 1987، من ألبوم "Bad" وهي الأغنية السابعة المنفردة للألبوم.

وتتحدث الأغنية عن فتاة تدعى آني كما صدر أول فيديو لكليب للأغنية عام 1988 وكانت أغنية "smooth criminal" من أنجح أغاني مايكل جاكسون، حيث حققت عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ما يزيد عن 7 ملايين مشاهدة من تاريخ صدورها.

فيديو جاكسون المصري

وظهر مؤخرا جاكسون المصري في مقطع الفيديو وهو يرقص على سطح أحد المنازل على بعض الكلمات تحمل لحن أغنية مايكل جاكسون وهي: "أنا أنا أنا عشتي وحياتي ضحك مع هزار سيكو موندوس فوندوس يا صغونتوس ‏أنا عمك ياض شيلتك علي أيدي من صغرك.