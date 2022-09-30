مشهد مشين.. نائب لبناني سابق يطلق رشقاً من الرصاص "فرحاً"

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان خلال الساعات الماضية بفيديو وصف بالمشين، يظهر فيه نائب سابق وهو يطلق الرصاص في الهواء من رشاش حربي "ابتهاجاً" بحفل زفاف أحد أصدقائه في الشمال.

وظهر في المقطع أيضا إلى جانب النائب السابق (ع. د) آخرون يطلقون الرصاص دون الاكتراث لإمكانية إصابة أحد من الحاضرين برصاصة طائشة.

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هجوم سابق!

إلا أن المفاجأة الصادمة أن النائب نفسه كان هاجم في فيديو سابق به منذ نحو 4 سنوات من يطلقون النار بطريقة غير "أخلاقية"!

وقال حينها: "يا شباب في قتيل بالرصاص الطايش, ما بتفهموا.. ما بقى حدا يقوّس".

سلاح متفلت

يشار إلى أنه في الفترة الأخيرة شهد لبنان ظاهرة لا يتحملها لا عقل ولا منط، فقد اننتشر إطلاق الرصاص العشوائي سواء في المناسبات السعيدة أو الحزينة، فضلا طبعاً عن الشجارات حيث بات أمراً "عادياً"!

وفي 1 أغسطس 2021، أنهت رصاصة طائشة حياة طفلة تبلغ 7 سنوات، بينما كانت تقف عند مدخل منزلها في بلدة منيارة بعكار شمال البلاد، فباتت جثة هامدة أمام أعين والديها.