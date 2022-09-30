فيديو مرعب.. غصن شجرة يكاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء!

وسط اجتياح إعصار إيان البر الرئيسي للولايات المتحدة قبل أيام، أظهرت لقطات مصورة عالم الأرصاد الجوية في قناة Weather، جيم كانتور، يكافح من أجل الوقوف ويصطدم بغصن شجرة، أثناء تغطيته للإعصار في فلوريدا، على الهواء.

وكان كانتور يقدم تقريراً مباشراً من تقاطع في بونتا جوردا بولاية فلوريدا، الأربعاء، عندما أوشك غصن شجرة على اقتلاعه عندما ضربت العاصفة من الفئة 4 الساحل الغربي للولاية.

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كما يمكن رؤيته يتعثر خلال الأمطار الغزيرة والرياح البالغ سرعتها 100 ميل في الساعة. وشوهد يضع يديه على الطريق فيما كان يترنح نحو إشارة مرور. وبعدها استعاد قدرته على العمل.

إلى ذلك أعجب بعض المشاهدين بمهنية كانتور. وغرد أحدهم: "سعيد أنه بخير!"، بينما أشاد به آخر معتبراً إياه "شجاعاً جداً".

غير أن آخرين كانوا أقل إعجاباً. وقال أحدهم: "لهذا السبب لا تخرج في وسط الإعصار".

"أحد أسوأ الأعاصير"

وبعد فترة وجيزة، أبلغ كانتور زميله في القناة مايك سايدل أن إيان كان "أحد أسوأ الأعاصير التي مررت بها على الإطلاق"، مضيفاً: "قد يكون الأسوأ من حيث تغطية 25 عاماً و90 عاصفة".

يأتي ذلك فيما تواصل ولاية فلوريدا تقييم الأضرار الجسيمة التي سببها الإعصار إيان الذي دمر مدناً وترك ملايين الأشخاص بدون كهرباء وخلف خسائر بشرية يمكن أن تكون "كبيرة".