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مشهد يحبس الأنفاس.. رجل ينقذ طفلاً يتدلى من الشرفة

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صورة من الفيديو

مشهد يحبس الأنفاس.. رجل ينقذ طفلاً يتدلى من الشرفة

دبي - العربية.نت

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في مشهد يحبس الأنفاس، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الصين فيديو يوثق تمكن رجل من إنقاذ طفل قبل سقوطه من الطابق السابع في اللحظات الأخيرة.

وأظهر المقطع المصور الطفل يتدلى من الشرفة في مدينة فوشان، وفق موقع TMZ الأميركي.

فقرر أحد الجيران المخاطرة بحياته والتسلق بين الشرفات حتى وصل إلى الطفل وأنقذه قبل سقوطه.

كما يمكن رؤية الرجل وهو يمشي بهدوء بين الشرفات متحكماً في ضبط توازنه حتى وصل للطفل.

فيما نال الفيديو إعجاباً واسعاً في البلاد، ولقب نشطاء وسائل التواصل الرجل بـ"الرجل العنكبوت" وتم تكريمه من إدارة المدينة.

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