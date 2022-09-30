مشهد يحبس الأنفاس.. رجل ينقذ طفلاً يتدلى من الشرفة

في مشهد يحبس الأنفاس، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الصين فيديو يوثق تمكن رجل من إنقاذ طفل قبل سقوطه من الطابق السابع في اللحظات الأخيرة.

وأظهر المقطع المصور الطفل يتدلى من الشرفة في مدينة فوشان، وفق موقع TMZ الأميركي.

رضيعة تتدلى من الطابق السابع لشرفة شقتها بمدينة فوشان الصينية فقرر أحد الجيران المخاطرة بحياته والتسلق بين الشرفات حتى وصل لها وأنقذها قبل سقوطها..



المقطع نال تداول واسع في الصين ولقبّوا الرجل بـ Spiderman أو الرجل العنكبوت وتم تكريمه من إدارة المدينة.pic.twitter.com/xzbYdfXebJ — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 29, 2022

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فقرر أحد الجيران المخاطرة بحياته والتسلق بين الشرفات حتى وصل إلى الطفل وأنقذه قبل سقوطه.

كما يمكن رؤية الرجل وهو يمشي بهدوء بين الشرفات متحكماً في ضبط توازنه حتى وصل للطفل.

فيما نال الفيديو إعجاباً واسعاً في البلاد، ولقب نشطاء وسائل التواصل الرجل بـ"الرجل العنكبوت" وتم تكريمه من إدارة المدينة.