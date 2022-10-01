اختراق مؤتمر للناتو.. وصوت بوتين يلعلع: "النصر لنا"

انشغل العالم أجمع أمس الجمعة بمصادقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضم 4 مناطق أوكرانية خلال مراسم أقيمت في الكرملين، ما أثار موجة إدانة دولية فيما تعهدت كييف مواصلة تحرير أراضيها.

ووسط هذه الأجواء المشحونة، انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، معلقاً على قرار بوتين.

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إلا أن المفاجأة أنه خلال نقل "دولتشيه فيلله" إحدى القنوات الألمانية لكلمة ستولتنبرغ، اخترق "أحد ما" الهواء وبث مقطعاً لبوتين من خطاب الضم الذي ألقاه، يقول: "النصر سيكون لنا".

During NATO Sec. Gen. Stoltenberg's presser about Ukraine, that was being broadcast by German daily DW (english lang. version), 'someone' hacked Putin's speech into the middle of it. Putin is heard to say "victory is ours". 😎 pic.twitter.com/LdYZeK0pzN — Joe Blo Quinn (@SeosQuinn) September 30, 2022

"غير قانوني وغير شرعي"

يذكر أن ستولتنبرغ كان ندد أمس بضم موسكو "غير القانوني وغير الشرعي" لأربع مناطق في أوكرانيا، مؤكداً أن الحلفاء لن يعترفوا أبداً بأن هذه الأراضي تشكل جزءاً من روسيا. وقال خلال مؤتمر صحافي في بروكسل بعدما وقع بوتين رسمياً ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك (شرقا) وزابوريجيا وخيرسون (جنوبا)، إنه "من حق أوكرانيا استعادة هذه الأراضي التي تم احتلالها بالقوة، وسندعمها لتواصل تحرير هذه الأراضي"، وفق تعبيره.

كما أردف أن "هذه المناطق تعود إلى أوكرانيا، وكذلك شبه جزيرة القرم" التي ضمتها موسكو في العام 2014، مشدداً على أن "الحلفاء لن يعترفوا أبداً بهذه الأراضي بوصفها جزءاً من روسيا".

"أهلاً بكم في الوطن"

أتت تلك التصريحات بعد أن أكد بوتين أمس أيضاً أن قرار الضم نهائي لا رجوع عنه. كما شدد على أن بلاده ستحقق "النصر" في النزاع مع أوكرانيا، وذلك خلال حفل موسيقي في الساحة الحمراء بوسط موسكو احتفالاً بضم المناطق الأوكرانية. وقال على وقع تصفيق آلاف من أنصاره "النصر سيكون لنا". وأضاف مخاطباً سكان المناطق التي تم ضمها "أهلاً بكم في الوطن"، معتبراً أن هؤلاء "عادوا إلى وطنهم التاريخي".

في المقابل أبدت عدة دول غربية، لاسيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إدانتها ورفضها للقرار الروسي. فيما فرضت واشنطن المزيد من العقوبات على موسكو، لاسيما في ما يتعلق بالقطاع العسكري والدفاعي.