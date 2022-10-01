شاهد أردنية تهدي زوجها 10 آلاف وردة حمراء.. ما المناسبة؟

أهدت سيدة أردنية في محافظة مأدبا زوجها هدية مميزة مكونة من 10 آلاف وردة حمراء محمولة على شاحنة مخصصة لسحب السيارات، بمناسبة عيد ميلاده.

وأرفقت السيدة مع الورود لوحة مكتوب عليها: "عيد ميلاد سعيد لأغلى الناس، إلى زوجي وحبيبي وأب أطفالي أنت أغلى هدية أعطاني إياها الله عز وجل، عيد ميلاد سعيد".

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هذا وانتشرت صور الهدية على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات عليها كونها تعتبر حادثة لافتة للانتباه في المجتمع الأردني.

واستغرق إعداد الهدية 15 يوم عمل، وكلفت حوالي 14 ألف دولار أميركي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

كما أن باقة الورد انطلقت من مأدبا باتجاه العاصمة عمان لتجوب شوارع عبدون ودير غبار والمدينة المنورة وصويلح ثم وصلت إلى صاحب الهدية.