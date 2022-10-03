صاحب فتوى "تبرع المرأة بجزء من زوجها لأخرى": أعتذر عما قلته

في فتوى غريبة أثارت جدلاً في مصر، طالب الداعية الديني الشيخ إسلام رضوان المرأة بأن "تتصدق بجزء من زوجها" لامرأة أخرى.

وفي تصريحات له مع فضائية "تن" المصرية، قال رضوان إن المرأة يمكن لها أن "تتصدق بجزء من زوجها لحماية أسرة ثانية بالزواج"، متسائلاً "لماذا عندما تتزوج السيدة تستأثر بزوجها وتعتبره ملكية خاصة لها ولا يحق لأخرى أن تشاركها فيه؟".

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وتساءل "لماذا لا تتقبل الزوجة أن يتزوج زوجها من أرملة ويكون مسؤولاً عن أولادها الأيتام خاصة إذا كانت لا تملك مصدراً للرزق أو دخلاً أو سكناً؟"، مشيراً إلى أنه "توجد سيدات يعرضن على أزواجهن أن يتزوجوا من أخريات".

وأثارت هذه الفتوى جدلاً كبيراً وغضباً نسائياً واسعاً.

وتواصلت "العربية.نت" مع الداعية الذي قال إنه سبق وأن اعتذر عما قاله وفهمه الآخرون بصورة خاطئة. كما قال إنه لم يقصد ما قيل حرفياً وإنه يتقدم باعتذاره، مشيراً إلى أنه تعلم "ضرورة وأهمية الاعتذار عند الخطأ".