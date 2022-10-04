بسبب "قبلة".. شاب هندي يتعرض للدغة "كوبرا"

في موقف صادم، تعرض شاب هندي للدغة أفعى من نوع "كوبرا" بسبب محاولته تقبيلها، بحسب ما أظهره مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقطع، ظهر شاب من ولاية كارناتاكا، يحاول تقبيل أفعى من نوع "كوبرا" السامة، إلا أنه فشل في ذلك، وتعرض للدغة.

مادة اعلانية

وبعد تعرضه للدغ، تراجع الشاب للخلف وهربت الأفعى من قبضته، دون أن يتم توضيح مصيره، حسب ما ذكر موقع "إنديان إكسبريس".

بحث عن المشاهدات

كما أثار تصرف الشاب المتهور ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الهندية، حيث وصف بعض النشطاء التصرف بأنه غير مسؤول ويهدف إلى تحقيق المزيد من المشاهدات عبر مواقع التواصل، محذرين من الاقتراب أو اللعب مع الثعابين.

يذكر أن سم الكوبرا مدمر للأنسجة العصبية وقد يسبب تلفا في عضلات القلب. وإذا لم يتم علاج لدغة الكوبرا بسرعة، يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعصاب وشل العضلات، وفي الحالات القصوى يمكن أن يؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي أو السكتة القلبية.