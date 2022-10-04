فيديو مرعب.. طفلة تنجو من دهس محتم أمام مدرسة بالكويت

نجت طفلة بأعجوبة بعد أن كادت سيارة تدهسها، وهي تعبر الطريق نحو الجانب الآخر، أمام إحدى المدارس بالكويت.

فيديو / بلطف من الله ، نجاة طالبة من الموت بعد تعرضها للدهس من قبل سائق لم ينتبه للطريق امام احد مدارس الكويت.

pic.twitter.com/sIxH3CWzHS — المجلس (@Almajlliss) October 3, 2022

وكانت الصغيرة تقف مع صديقاتها حين قررت بشكل مفاجئ أن تقطع الشارع مسرعة نحو الجانب الآخر في الوقت الذي كانت فيه سيارة قادمة إليها بسرعة عالية جدا في الكويت.

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فيما فصلت ثوان معدودة الصغيرة عن موت محقق، حيث مرت السيارة بجانبها مباشرة، بينما وقفت صديقاتها في ذهول مما حدث أمامهم.

وفي حين ألقى نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اللوم على السائق ووصفوه بالمتهور خصوصا أنه يقود مركبته في منطقة مدارس، اعتبر آخرون أنه يجب أن يرافق صغار السن من الطلاب أو الطالبات من يراقبهم منعا لوقوع ما لا يحمد عقباه.