فيديو مرعب.. طفلة تنجو من دهس محتم أمام مدرسة بالكويت

نجت طفلة بأعجوبة بعد أن كادت سيارة تدهسها، وهي تعبر الطريق نحو الجانب الآخر، أمام إحدى المدارس بالكويت.
فيديو / بلطف من الله ، نجاة طالبة من الموت بعد تعرضها للدهس من قبل سائق لم ينتبه للطريق امام احد مدارس الكويت.— المجلس (@Almajlliss) October 3, 2022
pic.twitter.com/sIxH3CWzHS
وكانت الصغيرة تقف مع صديقاتها حين قررت بشكل مفاجئ أن تقطع الشارع مسرعة نحو الجانب الآخر في الوقت الذي كانت فيه سيارة قادمة إليها بسرعة عالية جدا في الكويت.
فيما فصلت ثوان معدودة الصغيرة عن موت محقق، حيث مرت السيارة بجانبها مباشرة، بينما وقفت صديقاتها في ذهول مما حدث أمامهم.
وفي حين ألقى نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اللوم على السائق ووصفوه بالمتهور خصوصا أنه يقود مركبته في منطقة مدارس، اعتبر آخرون أنه يجب أن يرافق صغار السن من الطلاب أو الطالبات من يراقبهم منعا لوقوع ما لا يحمد عقباه.
-
شاهد.. دموع معلمة سعودية تنهمر فرحا بنقلها لمدرسة قريبةتعكس قصص "اغتراب" المعلمات السعوديات خلال مرحلة التعيين إلى مواقع بعيدة عن مقر سكنهن، احدى الصعاب التي يواجهنها خلال عملهن .فقد جسد مقطع فيديو متداول ... السعودية
-
غضب في الكويت.. السلطات تبحث عن ممزق "الجنسية"بعد الضجة الكبيرة التي أثارها انتشار مقطع فيديو لمواطن هو "يمزق شهادة الجنسية"، لا تزال السلطات الكويتية تعمل للقبض على الفاعل.فقد أعلنت وزارة ... سوشيال ميديا
-
قيود أميركية جديدة على صادرات تكنولوجيا الرقائق إلى الصينالصناعة حجمها وصل إلى 550 مليار دولار قصص اقتصادية