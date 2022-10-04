.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو مرعب.. طفلة تنجو من دهس محتم أمام مدرسة بالكويت

  • الخط
الطفلة لحظة مرورها أمام السيارة المسرعة

فيديو مرعب.. طفلة تنجو من دهس محتم أمام مدرسة بالكويت

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نجت طفلة بأعجوبة بعد أن كادت سيارة تدهسها، وهي تعبر الطريق نحو الجانب الآخر، أمام إحدى المدارس بالكويت.

وكانت الصغيرة تقف مع صديقاتها حين قررت بشكل مفاجئ أن تقطع الشارع مسرعة نحو الجانب الآخر في الوقت الذي كانت فيه سيارة قادمة إليها بسرعة عالية جدا في الكويت.

فيما فصلت ثوان معدودة الصغيرة عن موت محقق، حيث مرت السيارة بجانبها مباشرة، بينما وقفت صديقاتها في ذهول مما حدث أمامهم.

وفي حين ألقى نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اللوم على السائق ووصفوه بالمتهور خصوصا أنه يقود مركبته في منطقة مدارس، اعتبر آخرون أنه يجب أن يرافق صغار السن من الطلاب أو الطالبات من يراقبهم منعا لوقوع ما لا يحمد عقباه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عمران خان ينجو من قضية ازدراء القضاء.. ما هي عقوبتها؟ عمران خان ينجو من قضية ازدراء القضاء.. ما هي عقوبتها؟
اكتشف المزيد