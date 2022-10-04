صوت سعودي سحره.. نمس باب الحارة يخسر تحديا في تيك توك

في بث مباشر عبر تطبيق تيك توك، انتشر مقطع فيديو للفنان السوري مصفى الخاني، مع تيك توكر سعودي.

وظهر "النمس" وهي الشخصية التي كانت سبباً بنجومية الخاني، والتي قدّمها في إحدى أجزاء سلسلة "باب الحارة" الشهير، مع التيكتوكر في تحدٍ للغناء.

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وبينما رفض النمس بداية سماع صوت الشاب، إلا أنه رضخ بعد مناجاة التيك توكر لتجربة 5 ثوان فقط.

خسر الخاني وربح الشاب

وما إن بدأ الشاب بالغناء، حتى انطرب نجم سوريا لسحر صوته وأثنى عليه بطريقة لا توصف.

يذكر أن الفيديو قد انتشر خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات إيجابية أكدت أن صوت الشاب جميل جداً.

الممثل مصطفى الخاني ينصدم بصوت تيك توكر خلال بث مباشر على الـ Tiktok pic.twitter.com/e5rflzRhgg — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) October 3, 2022

وقد ربح بذلك الشاب السعودي التحدي فيما خسر نجم باب الحارة بعد أن أجبره صوت الشاب على سماعه أكثر من 5 ثوان بكثير.

يشار إلى أن منصة تيك توك هي تطبيق لمقاطع الفيديو القصيرة، وتعتبر مساحة للمتعة والمحتوى الإيجابي الذي يصنعه أشخاص حقيقيون من حول العالم.

وقد استحوذت المنصة حتى اليوم على أكثر من 800 مليون مستخدم نشط.