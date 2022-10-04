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غضب في الكويت.. السلطات تبحث عن ممزق "الجنسية"

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وزارة الداخلية الكويتية

غضب في الكويت.. السلطات تبحث عن ممزق "الجنسية"

دبي - العربية.نت

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بعد الضجة الكبيرة التي أثارها انتشار مقطع فيديو لمواطن هو "يمزق شهادة الجنسية"، لا تزال السلطات الكويتية تعمل للقبض على الفاعل.

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فقد أعلنت وزارة الداخلية، أنها تسعى لتحديد هويته وضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفقا لبيان عبر حسابها على تويتر.

وأكدت أنها ستتأخذ كافة الترتيبات لمحاسبته على فعلته.

أتت هذه التطورات بينما طالب كثيرون بتشديد العقوبة بحق الرجل وسحب الجنسية الكويتية منه، ردا على ما أقدم عليه من تصرف "مخزٍ".

غضب واسع

يشار إلى أن المقطع كان انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الأحد الماضي، ما أثار غضبا واسعا بين الكويتيين، وسط مطالبات بإلقاء القبض على الفاعل ومعاقبته.

وأظهر الفيديو رجلاً كويتياً جالسا في سيارته، ممسكاً شهادة "الجنسية الكويتية"، ثم مزقها.

في حين لم يظهر في المقطع وجه المتهم ولا أي تفاصيل عنه.

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