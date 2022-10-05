أب يرقص على قبر ابنته يفطر القلوب.. ما قصة هذا الفيديو؟

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو غريب أظهر أبا يرقص على قبر قرب ابنته، بعد أن كان وعدها بالرقص في حفل زفافها، مرفقا بتعليق يشير إلى أن الحادثة وقعت في إيران.

وربطت التعليقات الواقعة بالاحتجاجات الأخيرة التي عمّت الشارع الإيراني إثر وفاة الشابة مهسا أميني، وقالت أيضاً إن الرجل وقف يرقص على قبر ابنته التي قضت على يد قوات الأمن بإحدى المظاهرات.

مادة اعلانية

وتلقى المنشور أكثر من 93000 إعجاب، وعشرات المشاركات، خصوصا وأنه نقل حادثة تفطر القلوب إذا ظهر الأب المكلوم يرقص بينما يواسيه آخر إلى جانب قبر ابنته.

مسلسل تلفزيوني أذربيجاني

إلا أن الفيديو مغلوط تماما، ولا أساس له من الصحة، حيث كشفت وكالة "أسوشيتد برس" أن المقطع عمره سنوات، ولا علاقة له بالاحتجاجات في إيران، ولا يصور مشهدا واقعيا.

بل يعود المشهد إلى الحلقة 78 من مسلسل تلفزيوني أذربيجاني يسمى "Ata Ocaği"، وانتشرت الحلقة على يوتيوب في 8 يناير/كانو الأول من عام 2018، من قبل القناة التلفزيونية الأذربيجانية الوطنية Xezer TV – وفقا للوكالة.

ويظهر مقطع الرقص في المقبرة في الدقيقة 18 من الحلقة.

كما يلعب دور الشخصية في المقطع الممثل، قربان إسماعيلوف، الذي ورد اسمه في التعليق على فيديو يوتيوب ونشر عن عمله في البرنامج على صفحته على فيسبوك.

شعلة مهسا

يذكر أن أميني، التي تنحدر من مدينة سقز الكردية في شمال غربي إيران، توفيت في 16 سبتمبر (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران.

وقد أشعلت وفاتها نار الغضب في البلاد، حول عدة قضايا من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام. ولعبت النساء دورا بارزا في تلك الاحتجاجات، ولوحت محتجات بحجابهن وحرقنه.

وشكلت التظاهرات التي عمت عشرات المدن خلال الأسابيع الماضية ولا تزال، شاملة مختلف الأعراق والطبقات، الاحتجاجات الأكبر منذ تلك التي خرجت اعتراضا على أسعار الوقود في 2019، وأفيد وقتها بمقتل 1500 شخص (حسب رويترز) في حملات قمع ضد المتظاهرين.