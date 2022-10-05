شاهد.. ممثلة فرنسية شهيرة تتضامن مع مهسا وتقص شعرها

خلّفت وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني بعد اعتقالها من شرطة الأخلاق في طهران، موجة غضب عارمة في إيران وخارجها وصلت إلى جميع أنحاء العالم.

واصبح أبرز أسلوب للتعبير عن هذا الغضب "قص الشعر"، حيث قامت العديد من النساء بقص شعرهن في العلن خلال مظاهرات مستمرة حتى اليوم في البلاد.

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كما لم يقتصر الأمر على الإيرانيات فقط، بل نشرت العديد من النساء في مختلف أنحاء العالم مقاطع فيديو لأنفسهن أثناء قص شعرهن، تضامناً مع احتجاجات النساء في طهران.

وأحدث المتضامنين، الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، فقد نشرت فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" وهي تقوم بقص شعرها، إضافة إلى عدد كبير من النساء والفتيات يقمن بنفس التصرف.

كما كتبت الفنانة الشهيرة في التعليق على الفيديو "تضامنا مع حقوق الحرية للنساء في إيران".

وأشارت بينوش في الفيديو، إلى قصة مهسا التي قتلت وهي في عمر 22 سنة بسبب اتهامها بارتداء الحجاب بشكل غير لائق، مبينة أن الإيرانيين انتفضوا بعد وفاتها مخاطرين بحياتهم.

يذكر أن الشابة مهسا أميني، التي تنحدر من مدينة سقز الكردية في شمال غربي إيران، كانت توفيت في 16 سبتمبر (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران.

وقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب في البلاد، حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.

ولعبت النساء دورا بارزا في تلك الاحتجاجات، ولوحت محتجات بحجابهن وحرقنه. كما شاركن بقص شعرهن في داخل إيران وجميع دول العالم.